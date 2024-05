Для чого Путін хоче завоювати Україну: аналітики розкрили цинічний план Кремля

Аналітики заявили, що країна-агресорка Росія готується до ймовірної війни з Північноатлантичним союзом і намагається завоювати Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.

У звіті ISW повідомили, що Кремль розглядатиме все, окрім капітуляції України, як екзистенційну загрозу для здатності Росії вести війну з Альянсом.

Також російські військові лідери, які планують війну проти НАТО, повинні будуть припустити, що Україна може вступити в таку війну від імені Союзу, незалежно від статусу членства України в Альянсу.

Аналітики ISW вважають, що фронт із НАТО вздовж усього західного кордону Росії з Європою, ставить перед російськими військовими серйозні виклики. Натомість поразка України дозволила б агресору розгорнути власні сили вздовж усього східного флангу Європи від Чорного моря до Фінляндії.

Зазначається, що незалежно від того, як перемога Росії розділить Україну між російською анексією та підконтрольною Кремлю маріонетковою державою, яка стане наслідком бажаної для Путіна зміни режиму, Росія отримає доступ до мільйонів людей, яких вона зможе примусити до військової служби, а також до більшої частини ресурсів і промислового потенціалу України.

"Тому Путін і Кремль, ймовірно, розглядають перемогу в Україні як передумову для ведення війни з НАТО. А будь-яке припинення вогню або врегулювання шляхом переговорів, що не передбачає повної капітуляції України, - як тимчасову паузу в їхніх зусиллях зі знищення незалежної української держави", - зазначається у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.