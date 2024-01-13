'Схід весь горить': екс-співробітник СБУ розкрив, де росіяни готують наступ

Окупаційні війська також активізувалися на півдні Запорізької області, повідомив Іван Ступак.

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Росіяни наступають на східному напрямку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Міноборони РФ

Військовий аналітик, екс-співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що на східному фронті наразі ситуація загострена. Російські загарбники намагаються зробити все, аби здобути бодай маленьку перемогу.

"На жаль, схід весь напружений, весь горить. З різною інтенсивністю. Десь у росіян виходить більше просуватися - 50 метрів, 100 метрів, десь - 200 і більше. Але просування є. Дуже гаряче на всій східній лінії фронту", - наголосив Ступак в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За словами аналітика, окупаційні війська також активізувалися на півдні Запорізької області. На цій ділянці фронту загарбник намагаються зрізати той виступ, який українські військові останні п’ять місяців активно відвойовували, - це плацдарм у районі Роботиного. Натомість росіянам не вдається наступати на Херсонщині.

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"Там усі їхні спроби поки що безуспішні, це потрібно визнати. Але, на жаль, вони бомблять наші логістичні ланцюги: коли човнами перевозять продукти харчування, провізію, боєприпаси на лівий берег. Це все обстрілюється дронами, зокрема з нічним баченням, авіабомбами. Тобто скрізь, на всьому фронті є труднощі різною мірою", - зауважив Іван Ступак.

На його думку, важливий фактор у такі активізації росіян - "вибори" Путіна. Адже якщо армія покаже бодай якийсь результат, то "його можна обігравати просто чудово".

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ контратакували на схід від Куп'янська і звільнили 1,7 кв. км території. Аналітики ISW повідомили, що позиційні бої тривали під Бахмутом, в районі Авдіївки та поблизу Старомайорського.

ЗСУ вдалося розширити плацдарм біля Кринок. Українські військові у вкрай важких умовах утримують позиції на лівобережжі Херсонщини та навіть розширюють плацдарм. Окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ.

У розвідці розкрили, чому ЗСУ не можуть наступати на фронті. Із замерзанням ґрунту умови для пересування майже напевно покращаться протягом січня і лютого до відлиги в березні.

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