'Чуємо про 15 січня': Синєгубов назвав основні цілі наступу росіян на Харківщині

Вище військове керівництво РФ ставило перед собою ціль взяти Куп'янськ-Вузловий ще влітку.

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Синєгубов розповів плани окупантів / колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував нещодавню статтю британського The Telegraph про "новий повномасштабний наступ на Куп'янськ 15 січня". Він заявив, що ворог хоче взяти Куп'янськ-Вузловий для перекидання військ на Донбас.

Синєгубов заявив, що наразі ворог намагається взяти Синьківку, оскільки її захоплення відкриє для нього майбутні перспективи для продовження окупації області та блокування Куп'янська.

"Нижче по карті Куп'янськ-Вузловий, там залізничні маршрути, колії, розв'язки для відправлення російських військ на територію Донецької області. Це основний намір ворога", - сказав він в інтерв'ю LIGA.net. відео дня

Голова ОВА зазначив, що вище військове керівництво РФ ставило перед собою ціль взяти Куп'янськ-Вузловий ще влітку, потім відтермінувало на осінь, а зараз, нагадав Синєгубов, "чуємо про 15 січня".

"Жодних успіхів на Куп'янському напрямку росіяни не мають, хоча атакують дуже сильно. Один такий наступ триває два-три тижні, допоки наші війська не завдадуть їм досить серйозних уражень. Ми очікуємо з дня на день поновлення штурмових дій, що відбулося фактично вчора. Поки що ми не розуміємо, яким буде цей наступ", - сказав Синєгубов.

За його словами, в активні тижні штурмових дій українські військові відбивали до 15 ворожих атак на Куп'янському напрямку. В одній такій атаці беруть участь близько 10-20 одиниць броньованої техніки та майже 30 особового складу.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що Росія готує новий наступ під Харковом. Західні аналітики вважають, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом. Російська армія готується до масштабної атаки на Куп'янськ та прилеглі території.

10 січня 2024 року росіяни вдарили ракетами по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали мінімум 9 людей, їх кількість може збільшитись. У місті пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив по обласному центру балістикою.

Сталов відомо, що РФ вдарила двома ракетами по готелю в центрі Харкова. Увечері 10 січня окупанти завдали ракетний удар по Харкову ракетами C-300. В результаті 11 людей постраждали, серед них - журналісти турецького видання.

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