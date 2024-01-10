Окупанти в істериці відмовляються йти у наступ: у ЗСУ розкрили, що відбувається на фронті

Вище командування РФ погрожує розстрілами та здійснює фізичне насилля над окупантами.

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Окупанти масово здаються в полон / колаж: Главред, фото: 17 окрема танкова Криворізька бригада, скріншот: відео

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що на фронті зростає кількість російських військовослужбовців, які відмовляються йти у наступ.

"Нещодавно близько 40 окупантів самовільно покинули окопи та намагалися втекти зі зброєю в бік Криму. Тобто, йдеться про цілий взвод армії РФ. Була інформація, що їх виловлюють і намагаються повернути назад", - повідомив він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Через те, що окупанти відмовляються йти в наступ, на позиції прибувають представники вищого командування Росії. Вони залякують військових, погрожують розстрілами та проводять фізичне насилля, зазначив речник ЗСУ.

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"Так вони стимулюють окупантів до проведення штурмових дій. Вони принижують їх як морально, так і фізично. Свіжомобілізовані, які тільки потрапили на фронт, ще не бачили тих жахіть і нічого не розуміють. Тому відмовляються йти у наступ ті, що вже були на штурмах, вижили якимось чином, але повертатись туди знову їм страшно", - розповів Штупун.

За його словами, окупанти відмовляються йти в наступ через похолодання та санітарні умови на фронті.

"Вони погоджуються стояти в обороні, але йти в наступ, проводити штурмові дії не хочуть. Адже, навіть незначне поранення при морозах і нинішньому рівні польової медицини РФ, завершується в більшості випадків смертю", - зазначив Штупун.

Впродовж чотирьох днів 30 осіб здалися у полон. Сам процес завжди відбувається по-різному, каже речник ЗСУ.

"Інколи це залишки штурмових груп. Наприклад, йде група з 10 людей, 7 з яких загинуло, а інші йдуть за квадрокоптерами до наших позицій. Оператори БПЛА їх ведуть, щоб вони здавалися в полон. Інколи наші розвідувальні групи або штурмові підрозділи захоплюють зненацька на деяких позиціях. Деякі виходять за домовленістю по програмі "Хочу жити", але в основному росіяни здаються в бою", - повідомив він.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили сотні окупантів і взяли багато полонених. За даними генерала Олександра Тарнавського, загальні втрати ворога за добу склали 375 осіб, а також 21 одиниця військової техніки.

Ворог зменшив кількість обстрілів на Авдіївському напрямку. У Збройних Силах очікують, що через похолодання збільшаться випадки здачі окупантів у полон на Авдіївському напрямку.

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