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РФ готує нові удари по Україні: у ЗСУ назвали ознаки прийдешніх атак

Анна Ярославська
26 жовтня 2023, 10:30
Російські окупанти готуються до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.
Путін, шойгу, ракетний удар
РФ готує нові ракетні удари по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Російські окупанти зробили паузу в застосуванні ракет повітряного базування типу Х-101 для ударів по Україні. Представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що це може свідчити про те, що РФ збирає ракети і готується до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

За словами Гуменюк, зараз в акваторії моря зафіксовано перебування п'яти кораблів РФ, серед яких підводний човен – ракетоносій з чотирма "Калібрами". Пуски ракет з такого носія важко виявити протиповітряній обороні.

Високоточні ракети цього типу окупанти можуть використовувати для завдання ударів по критичних об'єктах, як РФ це робила минулого року.

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"У будь-якому випадку перебування ракетоносіїв у Чорному морі - це високий рівень ракетної загрози для всієї території України. Коли вони виходять на бойове чергування, небезпека зростає, і реагувати потрібно оперативно", – сказала Гуменюк національного телемарафону "Єдині новини".

Як повідомляв Главред, при ударах по українській інфраструктурі країна-агресор Росія все більше доповнює використання безпілотників Shahed-131/136 більш дешевими і легкими варіантами дронів вітчизняного виробництва. Йдеться про БПЛА Italmas. Ці дрони легші за Shahed, їх важче виявити і збити.

Ракетні удари РФ по Україні

Україна готується до ударів країни-агресори Росії по енергетичній інфраструктурі. Але в цьому році ми будемо бити у відповідь, а не лише захищатися. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що "ракетна пауза - це не добре, а навпаки погано". За його словами, Росія накопичує ракети для подальших обстрілів українських міст, зараз триває "розвідка" пусками ударних БПЛА.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про те, по яких об'єктах російські окупанти можуть бити в зимовий період.

Міністр енергетики Герман Галущенко раніше закликав українців купувати генератори. За словами міністра, людям потрібні такі прилади, щоб підтримувати роботу автономних пристроїв, яким потрібна електроенергія. Україна постарається зробити все, щоб генератори не стали в нагоді.

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війна в Україні новини України новини України та світу війна Росії та України ракетний удар Наталія Гуменюк
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