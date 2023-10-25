Вдарити космічною ракетою по Україні: BILD опублікував таємну розмову Рогозіна

У Росії планували вдарити космічною ракетою по великому українському місту.

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Рогозін хотів вдарити по Україні космічною ракетою / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У Росії планували удар по Україні ракетою-носієм, яка використовується для польотів у космос. Це підтверджує запис телефонної розмови ексглави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з гендиректором ракетно-космічного центру "Прогрес" Дмитром Барановим. Про це повідомляє BILD.

Організацію удару по великому українському місту вони обговорювали ще на початку січня 2023 року. Запуск цієї ракети планували здійснити з космодрому в Плесецьку. На борт хотіли закласти вибухівку.

"Злетіти і полетіти туди, куди ми хочемо – взагалі не питання. Питання в тому, щоб те, що закидаємо, долітало до землі і не згорало. Тому що швидкість понад 6 км/сек – це майже космічна швидкість, повернення в атмосферу", – говорив Баранов. відео дня

Вони обговорювали і те, що частина ракети при запуску може впасти на території РФ. Крім того, похибка удару могла становити 50-100 км. Баранов в той час заявив, що на підготовку до подібної операції потрібно витратити близько 6 місяців.

Рогозін почув всю необхідну інформацію і пообіцяв передати її "директору" Росії Володимиру Путіну. Він додав, що Адміністрацію президента РФ дуже зацікавила "велика штука, яка може прилетіти з Архангельської області".

У BILD переконані, що Путін був в курсі всього, що відбувається ще 16 січня. Однак поки невідомо, погодився він на це чи ні.

РФ планувала удар космічною ракетою

Після того як з'явилася інформація про те, що росіяни нібито можуть вдарити по Україні космічною ракетою, секретар РНБО Олексій Данілов розніс окупантів. Він заявив, що мова йде лише про мрії, оскільки Москва не може оволодіти технологіями в космічній сфері. Деградація в державі набирає обертів.

Нещодавно у ГУР потролили Рогозіна і назвали його "мавпою з гранатою". У військовій розвідці не підтвердили, але і не спростували факт подібної ініціативи з боку Рогозіна, але відзначили, що російський політик навряд чи Компетентний у космічній сфері.

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