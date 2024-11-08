РФ готує масований удар: у розвідці Британії розкрили, чим битиме ворог

Кількість дронових атак РФ постійно збільшується з середини 2024 року.

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РФ завдає масованих ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

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РФ запустила по Україні 2 тисячі БПЛА в жовтні

Кількість дронових атак постійно збільшується

В Україні можуть стати звичним явищем високі показники дронових атак країни-агресора на кшталт тих, що спостерігалися у вересні та жовтні, заявили в британській розвідці.

Як ідеться у свіжому звіті, опублікованому в Х Міноборони Британії, РФ запустила по Україні близько 2 тисяч безпілотників протягом жовтня 2024 року.

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Британські військові аналітики звертають увагу на те, що це приблизно на 700 одиниць більше, ніж у вересні, показник значно зростає вже третій місяць поспіль.

/ Инфографика: Главред

Крім того, також підкреслюється, що завдяки російським інвестиціям у виробництво БПЛА, диверсифікації поставок і розширенню пускових майданчиків, кількість атак постійно збільшується з середини 2024 року.

Водночас у повідомленні вказується, що протягом першого тижня листопада інтенсивність російських пусків залишалася високою і відповідала показникам останніх тижнів. Це пов'язано з тим, що пускові майданчики досить прості та їх легко відновити в разі потреби.

Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

"Якщо виробництво залишатиметься безперешкодним, основним обмежувальним фактором для російських операцій із використанням БПЛА, імовірно, є людські ресурси відносно пускових потужностей", - додали в британській розвідці.

/ @DefenceHQ

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