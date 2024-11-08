РФ скоро може вдарити ракетами, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації – ЦПД

Накопичена кількість ракет уже достатня для того, щоб провести удар, також готова і сама авіація.

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РФ скоро може вдарити ракетами, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації/ колаж: Главред, фото: ДСНС України в Одеській області, міноборони РФ

Основні тези голови ЦПД:

РФ накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації

Накопичена кількість ракет уже достатня для атаки

Не варто вірити пропагандистам РФ, які кажуть, нібито ракетних ударів не буде

Країна-агресорка Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Їхня кількість уже достатня для того, щоб провести ракетну атаку.

Тому українцям варто бути готовими до такої небезпеки. Про це попередив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

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Він закликав не вірити російським пропагандистам, які кажуть, що нібито ракетних ударів поки що не планується. Нагадаємо, один із російських пропагандистів 8 листопада опублікував пост, у якому йшлося, що начебто "масованих ударів ракетами по Україні більше не буде". Але в ЦПД наголошують, що такій інформації з боку росіян вірити не варто.

"Щодо ракетних обстрілів. 1. Менше вірте російським пропагандистам. У пості "паркера" закладений ультиматум. 2. Ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно, важливо бути готовими до цього", – наголосив Коваленко.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що у ніч на 9 листопада РФ вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці в Харкові. Окупанти атакували житлові будинки харків'ян, поки ті спали. Зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці, спалахнула пожежа.

Також повідомлялося, що відбулася атака на Київщину – окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди. Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Нагадаємо, також окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла та руйнування. Одна людина загинула, постраждали дев’ятеро. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, будівля навчального закладу і складські приміщення.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що РФ за ніч атакувала 3 області, є десятки постраждалих. Окупанти випустили по Україні 92 дрони і 5 ракет, а також били авіабомбами. Дуже багато людей постраждало, в одній з областей загинула людина. Зеленський зробив важливу заяву.

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