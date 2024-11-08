Окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла та руйнування: деталі

Одна людина загинула, постраждали дев’ятеро. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, будівля навчального закладу і складські приміщення.

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Окупанти масовано вдарили дронами по Одесі/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

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Окупанти масовано вдарили по Одесі та Одеському районі дронами

Одна людина загинула, дев’ятеро постраждали

Пошкоджені приватні будинки, будівля навчального закладу і складські приміщення

Російські загарбники в ніч на п’ятницю, 8 листопада, масовано вдарили дронами по Одесі та Одеському районі. Внаслідок удару одна людина загинула, дев’ять людей отримали поранення.

Про це повідомили у ДСНС України. Зазначається, що внаслідок удару були пошкоджені приватні будинки, горіли складські приміщення та автомобілі на території підприємства, а також була пошкоджена будівля навчального закладу.

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"За попередніми даними одна людина загинула внаслідок цинічної ворожої атаки. Рятувальники разом з іншими службами ліквідували наслідки нічного обстрілу. У приватному секторі пошкоджено житлові будинки, в двох з них виникла пожежа. Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям, зокрема дитині та вагітній жінці. Рятувальники також гасили пожежі в складських приміщеннях та автомобілях на території підприємства. Постраждала будівля навчального закладу", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, загинула одна людина, постраждали дев’ятеро, зазначають в ДСНС.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, російські загарбники масовано вдарили дронами по Одеському району.

"Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі та районі пошкоджені приватні житлові будинки, у декількох виникло загоряння. В одному з навчальних закладів Одеси вибито вікна та пошкоджено фасад. Також, через пошкодження осколками, в Одесі сталася розгерметизація та займання двох газових труб. У низці будівель вибиті вікна", – розповів Кіпер.

Кіпер зазначив, що на Одеський район була здійснена масована атака дронів.

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, 7 листопада вночі та вранці Київ був під атакою дронів. У Печерському, Оболонському, Подільському, Голосіївському та Солом'янському районах міста впали уламки ворожих дронів.

Також раніше повідомлялося, що Київ вісім годин був під дроновою атакою РФ. Відомо про двох постраждалих, їхньому життю нічого не загрожує. Є пошкодження будівель у шести районах столиці.

Крім цього, через удар росіянами КАБами по Сумщині загинула 33-річна працівниця АЗС, ще одна жінка – 53-річна працівниця "Укрзалізниці" – зазнала поранень. А в Одесі внаслідок атаки російських дронів пошкоджено житлову 11-поверхівку.

У ніч на 9 листопада РФ вдарила 500-кілограмовою бомбою по багатоповерхівці в Харкові. Окупанти атакували житлові будинки харків'ян, поки ті спали. Зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці, спалахнула пожежа.

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