Росія готує нову зброю для атак по Україні: "Флеш" розкрив плани ворога

Росія вже випробовує нові реактивні засоби під час ударів по Україні.

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РФ активно працює над створенням реактивних ракет / Колаж: Главред, фото: скриншот, militaryaviation.in.ua

Головне із заяв "Флеша":

РФ уже застосовує "Бандероль" і "Герань-5" проти України

Росія планує й надалі розвивати реактивні ракети та інші швидкісні засоби

Україна створює реактивні ракети-перехоплювачі для протидії новій загрозі

Україна працює над створенням власних реактивних ракет-перехоплювачів, які мають протидіяти новому поколінню російських повітряних цілей.

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Водночас РФ уже використовує під час атак засоби з реактивною тягою та планує розвивати цей напрям. Про це в ефірі телеканалу "Ми – Україна" розповів радник президента з технологічних питань, фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, Росія вже застосовує проти України реактивні ракети. Серед них Бескрестнов назвав "Бандероль" - бюджетну російську реактивну ракету. Також він зазначив, що "Герань-5" уже фактично є ракетою, а не звичайним безпілотником.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Крім того, "Флеш" згадав російські "Дань-Т" і "Дань-М". За його словами, Росія планує розвивати цей напрям і наступного року створювати нові реактивні засоби.

"Росія розуміє, що у нас будуть реактивні перехоплювачі, тому вони спробують далі робити еволюцію реактивних БпЛА. Ми розуміємо це і будемо намагатися далі робити реактивні ракети-перехоплювачі для протидії", – пояснив "Флеш".

Протидія російським реактивним дронам - останні новини

Главред раніше писав, що Україна прискорює розробку та виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів, здатних протидіяти реактивним "Шахедам", виробництво яких Росія нарощує. Водночас до окремих напрямів створення та постачання систем ППО планують активніше залучати приватний бізнес, повідомив Зеленський за підсумками засідання Ставки.

Крім того, міністр оборони Євген Хмара повідомив про випробування чотирьох перехоплювачів для боротьби з реактивними "Шахедами". Хмара також зазначив, що випробування чотирьох перехоплювачів пройшли в польових умовах. Завдання полягає в максимально швидкому доведенні рішень до необхідного рівня та масштабуванні виробництва до тисяч одиниць.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив про суттєве збільшення застосування реактивних безпілотників з боку росії. Він підкреслив, що за останні чотири доби було запущено понад 1500 БпЛА, близько 800 з яких були реактивними. У липні застосування реактивних дронів зросло приблизно в п'ять разів порівняно з червнем.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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