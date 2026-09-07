У "ДНР" підірвано причетного до вбивств офіцерів СБУ та ГУР "кілера МДБ" – ЗМІ

Оприлюднити інформацію про ліквідацію Олега Шутова стало можливо лише після повернення агентурно-бойової групи.

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У Донецьку ліквідували кілера з РФ Олега Шутова / Колаж: Главред, фото: lb.ua

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У Донецьку знищено співробітника так званого "Центру спецоперацій МГБ "ДНР"

Шутову підклали вибухівку в автомобіль, на якому він приїхав до спортивного комплексу

У окупованому РФ Донецьку знищено співробітника так званого "Центру спецоперацій МГБ "ДНР" Олега Шутова, причетного до гучних вбивств українських офіцерів.

Ліквідація ворожої найманої вбивці відбулася ще в липні 2026 року, повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

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Зазначається, що оприлюднити інформацію про ліквідацію Шутова стало можливо лише після повернення агентурно-бойової групи на територію, контрольовану українським урядом.

/ lb.ua

Подробиці ліквідації Шутова

За даними джерел, Шутову підклали вибухівку в автомобіль Subaru, на якому військовий злочинець приїхав до спортивного комплексу "Динамо" у Ленінському районі тимчасово окупованого Донецька ввечері 27 липня, уточнює "Українська правда".

/ lb.ua

Також нагадується, що ворожий кілер був причетний до вбивств українських офіцерів - Максима Шаповала з ГУР та Олександра Хараберюша зі СБУ.

/ lb.ua

У Криму знищено голову "руху Путіна"

У тимчасово окупованому Криму після удару ЗСУ загинув виконавчий директор російського фонду "Народний фронт" Анатолій Чернишов. Інформацію про його смерть поширили представники організації, яка позиціонує себе як "рух президента Росії Володимира Путіна".

За даними фонду, 58-річний Чернишов опинився під авіаційним ударом неподалік від села Скворцово у Сімферопольському районі. Чоловік отримав мінно-вибухові травми й був госпіталізований, однак врятувати його лікарям не вдалося.

"Главред" раніше писав про те, що у тимчасово окупованому Севастополі підірвали колишнього українського офіцера Роберта Шагеєва. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до ВМФ РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підрив автомобіля першого заступника начальника Оленевської колонії Дмитра Неєлова в Донецьку. За попередніми даними, під автомобілем було закладено вибуховий пристрій, який спрацював вночі.

Як повідомлялося, раніше стало відомо про напад на високопоставленого військового в Саратовській області. Згідно з повідомленнями, замах на генерала Варпаховича стався вранці 3 вересня.

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Про джерело: Українська правда Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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