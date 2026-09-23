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РФ готова завдати нового балістичного удару: у ЦПД попередили українців

Віталій Кірсанов
23 вересня 2026, 20:30
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Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав українців бути пильними найближчими днями.
Росія готова завдати нового балістичного удару
Росія готова завдати нового балістичного удару / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23-тя окрема механізована бригада

Коротко:

  • РФ не демонструє реальних кроків, спрямованих на припинення вогню
  • Моніторингові канали повідомили про проведення російською стороною розвідки об’єктів у Києві

Росія може готувати новий удар по Україні із застосуванням балістичних ракет. Відповідні ознаки наразі фіксуються. Про це 23 вересня заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

На його думку, російська сторона не демонструє реальних кроків, спрямованих на припинення вогню.

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"Паралельно російські "дипломати" зволікають із будь-якими реальними кроками щодо припинення вогню, оскільки це не входить до їхньої реалістичної зони інтересів. Будьте уважні в найближчі дні", - написав Коваленко.

Таким чином, представник ЦПД звернув увагу на можливе посилення ракетної загрози найближчими днями. При цьому точні терміни, масштаби та можливі напрямки майбутнього удару він не уточнив.

На тлі заяви Коваленка окремі моніторингові Telegram-канали повідомили про проведення російською стороною розвідки об’єктів у Києві та області.

Зокрема, канал "єРадар" стверджує, що російські сили могли уточнювати розташування низки об’єктів у столиці. Серед іншого, у повідомленні згадувалися автозаправні станції мережі WOG.

"Ворог уточнив місце розташування та спланував ураження за допомогою реактивних БПЛА понад 20 АЗС (автозаправних станцій) "WOG" у столиці. Закликаємо не перебувати на АЗС під час повітряної тривоги жовтого рівня", - йдеться у повідомленні.

Інший Telegram-канал Kyiv AirDefense також заявив про можливу підготовку ударів по ряду об’єктів у столиці. У повідомленні згадуються інфраструктурні, промислові, логістичні та енергетичні об’єкти, а також залізнична інфраструктура та аеродроми.

Як пише Kyiv AirDefense, ворог планує завдати ударів по:

  • центрах обробки даних інтернет-провайдерів;
  • ВПК/ОПК;
  • логістичних складах Fozzy/Ашан;
  • різні електричні підстанції в Києві;
  • аеродромах Жуляни, Васильків;
  • залізнична інфраструктура.

"Якщо щось летітиме, і багато - це загроза для всіх районів Києва та агломерації, бо цілей дуже багато і незрозуміло, що саме і куди вони хочуть вразити", - додали в Kyiv AirDefense.

РФ готова завдати нового балістичного удару: у ЦПД попередили українців
Інфографіка: Главред

Чому російські дрони стали влучати точніше

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап зазначив, що Росія могла підвищити точність ударів дронами завдяки використанню мобільних LTE-вишок у Білорусі, прихованих пристроїв і систем корекції маршруту безпілотників.

За його словами, такий механізм не обов’язково передбачає постійне дистанційне керування дроном. Безпілотник може більшу частину маршруту пролітати за заздалегідь заданими координатами, а зв’язок використовувати лише на окремих етапах польоту.

"Дрон певну частину маршруту може пролітати просто за заданими координатами або за допомогою інерційної системи, а потім зв’язок на короткий час вмикається для корекції або донаведення", - припускає він.

Удари РФ по українській енергетиці - новини за темою

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило про початок підготовки до масованих ударів по енергетиці України. Російське відомство пояснило таке рішення як відповідь на нібито атаки на інфраструктуру РФ.

Як раніше повідомляв "Главред", Путін заявив про намір РФ завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. В інтерв’ю він заявив, що віддав наказ російським військам завдавати ударів після саміту ШОС у Бішкеку.

Ситуація в Україні взимку може бути складною через можливість нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Підстав для оптимістичного сценарію поки що немає. Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап. За його словами, з технічної точки зору Україна могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році. Водночас багато чого залежатиме від здатності Росії завдавати ударів і від можливостей України протистояти їм.

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Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) - робочий орган Ради національної безпеки та оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним та прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидію дезінформації, ефективну протидію пропаганді, деструктивним інформаційним впливам та кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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