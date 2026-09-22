Росія вдарила по іноземному підприємству в Житомирі: що відомо

На місці удару спалахнула масштабна пожежа.

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Наслідки удару по підприємству в Житомирі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Житомирська ОВА

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РФ вдарила по підприємству з іноземними інвестиціями

Підприємство вже раніше зазнавало російських атак

Загиблих і постраждалих немає

Російські війська 22 вересня завдали удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями у Житомирській громаді. Об’єкт уже раніше потерпав від російських атак. Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Росія продовжує свій терор, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі Житомирщини. Сьогодні ворог вкотре завдав удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів", - розповів він. відео дня

За його словами, обійшлося без загиблих і постраждалих. На місці удару наразі працюють екстрені служби та фахівці, які ліквідовують наслідки удару та фіксують його наслідки.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Повітряну тривогу в Житомирському районі оголосили о 16:24. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попередили про рух у напрямку Житомира реактивного безпілотника.

За дними місцевих каналів, у Житомирі під удар потрапило підприємство Kromberg & Schubert. На заводі виробляють електричні кабельні системи для автомобілів світових брендів, зокрема Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz та Porsche. Офіційної інформації від компанії щодо удару наразі немає.

Як РФ змінила тактику ударів "Шахедами" - пояснення експерта

Росіяни почали підбирати тип ударного безпілотника залежно від метеоумов на маршруті та в районі цілі. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, противник враховує, зокрема, туман і хмарність, які можуть ускладнювати роботу української ППО.

"Перше, на що дивитиметься противник - це метеоумови в районі прольоту маршруту та в районі цілі, яку хоче уразити. Якщо буде туман, хмарність, це буде ускладнювати роботу української протиповітряної оборони. І відповідно противник застосовуватиме той чи інший засіб - реактивний чи звичайний "Шахед", - розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

Водночас РФ збільшує не лише кількість ударних засобів, а й використовує нові тактичні прийоми. Загалом росіяни вже запустили близько 7700 реактивних безпілотників, з яких приблизно 1900 - за неповний вересень. Відсоток збиття таких цілей, за словами Ігната, тримається на рівні близько 60%.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині після ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі супермаркетів. Кіпер підкреслив, що роботу рятувальників ускладнювала загроза повторних атак.

ДСНС повідомило про влучання та падіння уламків у трьох районах Києва, внаслідок чого постраждали чотири особи. Рятувальники додали, що найтяжчі наслідки зафіксували у Дніпровському районі, де сталося влучання в п'ятиповерхівку і пожежа в підвальному приміщенні.

Крім цього, російські війська завдали балістичних ударів по Дніпропетровській області. Керівник ОВА зазначив, що відомо про двох загиблих та шестеро поранених внаслідок атак по Дніпру, Кривому Рогу та Павлограду.

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Про персону: Віталій Бунечко Віталій Іванович Бунечко (нар. 6 серпня 1973, Сарни, Рівненська область, УРСР) - голова Житомирської обласної адміністрації з 8 серпня 2019 року, повідомляє Вікіпедія.

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