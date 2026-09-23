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Зірка "Людини-павука" домовився про розлучення майже через 5 років - деталі

Віталій Кірсанов
23 вересня 2026, 21:00
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Тобі Магуайр через майже п’ять років завершує розлучення з Дженніфер Мейєр.
Тобі Магуайр майже через п’ять років завершує розлучення з Дженніфер Мейєр
Тобі Магуайр майже через п’ять років завершує розлучення з Дженніфер Мейєр / колаж: Главред, фото: instagram.com/tobeymaguir

Коротко:

  • Магуайр і Мейєр готувалися до розлучення кілька років
  • Офіційно Дженніфер Мейєр подала заяву на розлучення лише в жовтні 2020 року

Актор Тобі Магуайр, відомий за роллю Людини-павука, та його колишня дружина Дженніфер Мейєр досягли угоди про юридичне розірвання шлюбу. До цього рішення пара дійшла майже через п’ять років після того, як були подані документи на розлучення.

Як пише TMZ, необхідні документи вже передано до суду. Магуайр і Мейєр домовилися офіційно розірвати шлюб і повернути собі статус неодружених. Тепер угоду має затвердити суддя, після чого розлучення набере чинності.

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При цьому колишнім подружжю ще доведеться вирішити низку фінансових та майнових питань. Щоб не перетворювати процес на тривалі публічні розгляди, вони домовилися залучити приватного суддю. Він допомагатиме сторонам вирішувати спірні моменти, пов’язані з остаточним поділом майна та іншими аспектами розлучення.

Окремо Магуайру та Мейер мають визначити умови, що стосуються їхнього неповнолітнього сина Отіса. Минулого року актор звернувся до суду з проханням встановити спільну юридичну та фізичну опіку над 16-річним сином.

Крім того, Тобі запропонував провести закриту медіацію щодо питань виплати аліментів на дитину, а також можливих виплат його колишній дружині. У судових документах актор вказав, що між ним і Мейєр укладено шлюбний договір.

У колишнього подружжя є й 18-річна донька Рубі. Оскільки дівчина вже досягла повноліття, питання її опіки в рамках шлюборозлучного процесу не розглядається.

До розлучення Магуайр і Мейєр йшли кілька років. Про припинення стосунків вони оголосили ще у 2016 році після дев’яти років шлюбу. Однак офіційно Дженніфер подала заяву на розлучення лише в жовтні 2020 року.

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Про особу: Тобі Магуайр

Тобі Магуайр - американський актор і кінопродюсер, який здобув світову популярність завдяки ролі Пітера Паркера в культовій трилогії "Людина-павук" режисера Сема Реймі.

Народився 27 червня 1975 року (Санта-Моніка, Каліфорнія, США).

Зіграв Людину-павука у фільмах 2002, 2004 та 2007 років. Пізніше повернувся до цього образу у стрічці "Людина-павук: Немає шляху додому" (2021).

Брав участь у зйомках фільмів "Плезантвіль" (1998), "Правила виноробів" (1999), "Фаворит" (2003), "Великий Гетсбі" (2013), "Вавилон" (2022).

Керує власною студією Material Pictures та активно займається продюсерською діяльністю.

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