Армія РФ почала підготовку до масованих ударів по енергетиці України

Російське відомство погрожує Україні "відплатою" за успішні операції Сил оборони у тилах РФ.

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Росія оголосила про початок підготовки до енергетичного терору України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Армія РФ отримала вказівку готуватися до атак на енергетику України

Удари по енергетиці нібито будуть відповіддю на українські атаки

Збройні Сили країни-агресора Росії отримали вказівки розпочати підготовку до завдання масованих ударів по об'єктах енергетики України. Про це повідомило Міноборони РФ.

Там зазначили, що удари по українській енергосистемі стануть "відповіддю на атаки" по нібито цивільній інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу Росії.

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Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки дронів може випускати РФ щодня

Експерт з авіації Валерій Романенко в етері Вечір.LIVE зауважив, що наразі ворог може атакувати Україну понад сотнею реактивних дронів.

За його словами, статистика останніх нальотів демонструє високу інтенсивність повітряного терору, проте оборонці ефективно нейтралізують загрозу.

Як РФ може розширити удари по енергетиці восени

Главред писав, що за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Черняка, Росія може активізувати удари по енергетичній інфраструктурі України з початком осінньо-зимового періоду.

Серед потенційних цілей ворога - об’єкти газової галузі. Російські атаки також можуть бути спрямовані не лише на об’єкти генерації та теплопостачання. У зоні ризику також опиняться газові об’єкти.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія у ніч на 30 серпня атакувала Київ. За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше три людини, є пошкодження у чотирьох районах столиці.

Раніше повідомлялося, що протягом суботи, 29 серпня, російські загарбники завдали по Україні 224 удари за допомогою безпілотників, більшість з яких - реактивні.

Напередодні стало відомо, що в Україні готують зміни до підходів щодо комендантської години та роботи міст через нову тактику російських атак, яка передбачає тривалі повітряні тривоги й створює додатковий тиск на економіку та критичну інфраструктуру.

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Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації (МО РФ) - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції щодо розробки та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у сфері оборони, а також керівництва Збройними Силами РФ. Міністр оборони РФ - Андрій Ремович Бєлоусов (з травня 2024 року). Верховний головнокомандувач - президент РФ. Штаб-квартира: м. Москва, вул. Знаменка, буд. 19 (Головний штаб / Національний центр управління обороною РФ - Фрунзенська наб., буд. 22/2). Офіційний сайт: mil.ru

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