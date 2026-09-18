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"Все це буде по нас летіти": авіаційний експерт дав тривожний прогноз на зиму

Руслана Заклінська
18 вересня 2026, 20:59оновлено 18 вересня, 21:35
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Авіаційний експерт Костянтин Криволап попередив про загрозу нищівних ударів по енергетиці та розкрив підступний план Путіна.
'Все це буде по нас летіти': авіаційний експерт дав тривожний прогноз на зиму
Російська ракета, БПЛА / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Ключові тези експерта:

  • Україна технічно могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році
  • Багато залежатиме від можливостей Росії завдавати ударів
  • Підстав для оптимістичного сценарію та швидкого перемир’я нема

Ситуація в Україні взимку може бути складною через можливість нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Підстав для оптимістичного сценарію наразі немає. Про це в інтерв’ю Главреду розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, з технічного погляду Україна могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році. Водночас багато залежатиме від спроможностей Росії завдавати ударів і від можливостей України протистояти їм.

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"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - сказав експерт.

Криволап додав, що наразі не бачить причин очікувати швидкого припинення війни чи перемир’я, зокрема в енергетичній сфері.

"Тому моє ставлення до цієї зими досить песимістичне. Основна мета того, що зараз робить Путін, - це колосальний психологічний тиск на населення", - зазначив він.

Криволап додав, що Росія може розраховувати не лише на фізичні наслідки ударів, а й на їхній вплив на настрої українців.

"Якщо люди мобілізовані психологічно, готові воювати й терпіти – це одна ситуація. Коли люди роздратовані й починають говорити: "Скільки вже можна?" - це зовсім інша ситуація", - пояснив експерт.

'Все це буде по нас летіти': авіаційний експерт дав тривожний прогноз на зиму
Звідки і якими ракетами РФ аткує Україну / Інфографіка: Главред

Чи зупинить Україна удари по енергетиці РФ

Радник Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі 24 Каналу раніше заявив, що Україна готова припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі лише за умови, що США забезпечать дієвий механізм контролю за дотриманням Росією аналогічних обмежень.

За його словами, Київ діє відповідно до міжнародного права та принципу паритетності. Якщо Вашингтон зможе гарантувати, що Росія не завдаватиме ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України, Київ готовий дзеркально припинити атаки по відповідних об’єктах РФ.

"Якщо наші партнери, в такому випадку США, забезпечать блокування ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, контроль за тим, щоб там не порушувалось нічого з боку Росії, то тоді, безумовно, Україна зупинить удари по енергетичній інфраструктурі Росії паритетно", - сказав Подоляк.

Водночас він наголосив, що для будь-якого перемир’я недостатньо лише політичних заяв. За відсутності гарантованого механізму нагляду Сили оборони продовжать уражати російські об’єкти, які забезпечують Москві ресурси для ведення війни. Односторонніх кроків назустріч Кремлю Київ робити не планує.

Удари РФ по українській енегетиці - новини за темою

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило про початок підготовки до масованих ударів по енергетиці України. Російське відомство пояснило таке рішення відповіддю на нібито атаки по інфраструктурі РФ.

Як раніше повідомляв Главред, Путін заявив про намір РФ завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. В інтерв'ю він заявив, що наказав завдавати удари російським військам після саміту ШОС у Бішкеку.

Нардеп Роксолана Підласа повідомила, що Уряд відклав частину видатків на підготовку енергетики до зими на грудень. За її словами, Мінфін переніс видатки на грудень зокрема на капітальні програми та захист енергетики.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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