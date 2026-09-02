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Путін заговорив про "мир" і наказав бити по енергетиці України

Руслана Заклінська
2 вересня 2026, 00:02оновлено 2 вересня, 00:36
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Глава Кремля зробив низку заяв про війну проти України.
Путін заговорив про 'мир' і наказав бити по енергетиці України
Володимир Путін на пресконференції, Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президент України

Що сказав Путін:

  • Переговори щодо України зараз заморожені
  • РФ завдаватиме масованих ударів по енергетиці України
  • Будь-які військові об'єкти в Україні є легітимними цілями для РФ

Російський диктатор Володимир Путін дав російським військовим вказівку завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Переговори щодо завершення війни проти України призупинені. Про це лідер РФ заявив на пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку, передають росЗМІ.

"Ми дали вказівку російським Збройним силам нанести масовані удари по енергетичній інфраструктурі України, оскільки вони націлені на нашу енергетичну інфраструктуру. Ось як ми відповідаємо", - сказав він.

відео дня

Глава Кремля заявив, що Росія вважає законними цілями будь-які військові об'єкти на території України, зокрема об'єкти, пов'язані з Великою Британією. На запитання, чи можуть об'єкти британської військової промисловості стати цілями Росії, Путін не дав прямої відповіді.

"Це секрет, військова таємниця", - заявив він.

Удари по Росії

Також лідер країни-агресора прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про небезпеку польотів цивільної авіації над Росією. Путін цинічно назвав закриття неба над РФ "державним тероризмом" та заявив, що "з терористами переговорів не ведуть".

Лідер країни-агресора заявив, що українські удари по цивільному судноплавству в Чорному та Азовському морях нібито завдали РФ збитків на рівні близько 1% ВВП. Водночас він стверджує, що Україна не здатна завдати Росії "критичної шкоди".

Мирні переговори

Путін оголосив, що переговори щодо завершення війни проти України наразі "фактично заморожені". Водночас він стверджує, що Москва готова розширити коло учасників переговорного процесу. За словами Путіна, до переговорів можуть долучатися фахівці, військові та дипломати, якщо вони здатні зробити внесок у процес.

"Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені змістом", - сказав глава Кремля.

Він також зазначив, що російській стороні нібито комфортно працювати зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Путін стверджує, що Москва нібито прагне не заморозити війну проти України, а повністю її припинити та домогтися "тривалого миру". За його словами, Росія нібито не зазнає "некоректного тиску" щодо врегулювання війни в Україні.

Ситуація на фронті

Глава Кремля переконаний, що російські війська нарощують темпи наступу в Україні. За його словами, бойові дії - це "завжди втрата" та "трагедія", однак наступ нібито "йде за планом".

Путін також заявив про нібито захоплення Святогірська та просування російських військ у районі Сум. На його думку, бої вже точаться у Добропіллі, яке він назвав важливим логістичним центром.

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував просувань ворога, а на карті DeepState відповідних змін немає.

Глава Кремля також заявив, що отримує інформацію про перебіг війни від різних російських відомств, тому, за його словами, "картина складається достатньо об'єктивна".

Навіщо Україна атакує російські НПЗ - пояснення експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив в інтерв’ю Главреду заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, що може посилити дефіцит пального в РФ і створити додаткові проблеми для її економіки.

Путін заговорив про 'мир' і наказав бити по енергетиці України
Карта російських НПЗ / Інфографіка: Главред

За його словами, розвиток українських безпілотників і ракетних можливостей дозволяє масштабувати атаки на об’єкти нафтової галузі РФ. Наслідки вже відчуваються не лише на паливному ринку.

"Уже зараз у Росії серйозні проблеми з паливом, через що неможливо вчасно зібрати врожай. Це означає, що частину врожаю Росія втратить", - зазначив Загородній.

Експерт також вважає, що наслідки ударів по НПЗ можуть зберігатися тривалий час навіть після завершення війни. Пошкоджене обладнання потребуватиме ремонту або заміни, а санкції можуть ускладнювати доступ Росії до необхідних технологій.

Удари по РФ - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, постпред РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Росія продовжуватиме війну проти України, якщо Київ не визнає окуповані території. Він також зазначив, що контакти РФ із західними країнами щодо України практично припинилися.

Президент Зеленський оголосив, що закриває повітряний простір над РФ і готовий робити паузи в ударах заради дипломатії. За його словами, Україна має намір переносити наслідки війни на територію держави-агресора.

Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що більше російське небо не є безпечним і що дрони та ракети діятимуть у відповідь на агресію. Він також повідомив, що Україна діятиме в межах права на самооборону.

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Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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