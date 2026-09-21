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"Хочуть скористатись погодою": Росія готує удар по західних областях, що відомо

Юрій Берендій
21 вересня 2026, 21:32
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Шахеди можуть атакувати захід України вночі. Про можливий удар попередив радник президента України Бескрестнов.

'Хочуть скористатись погодою': Росія готує удар по західних областях, що відомо
Росія готує удар по заходу України - Бескрестнов попередив / Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts in ua

Ключові тези:

  • РФ може використати негоду для нової атаки
  • Під ударом можуть опинитися західні області

Країна-агресорка Росія може використати несприятливу погоду для нової атаки безпілотниками по західних областях України. Про це заявив радник президента України, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у дописі в Telegram.

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"Ймовірно, сьогодні, як і минулого разу, скориставшись поганою погодою, противник намагатиметься атакувати території західніше Києва за допомогою "звичайних" бензинових "Шахедів"", - заявив Бескрестнов.

Допис Сергія Бескрестнова
Допис Сергія Бескрестнова / Скріншот

На можливу загрозу окремо відреагував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він закликав жителів міста не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Реагуйте на можливу тривогу вночі!" - закликав він.

'Хочуть скористатись погодою': Росія готує удар по західних областях, що відомо
"Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ змінює цілі для ударів по Україні - експерт

Росія розширює перелік об’єктів в Україні, які можуть опинитися під ударами. Після логістики та складів у фокусі опинилися адміністративні будівлі, а наступним етапом можуть стати історичні споруди та пам’ятки архітектури. Про це повідомив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак в етері "Суперпропозиції".

"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'ятки архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це ось тільки такий перший крок", - зазначив Ступак.

Водночас ситуація з ударами по державних установах уже не є новою. Експерт нагадав про попереднє влучання в будівлю Головного управління розвідки та пов’язав це з можливим переходом РФ до нового етапу атак.

"В будівлю Головного управління розвідки вже раніше прилітало. Тому через новий етап розуміємо, що будуть нас кошмарити, поки не буде знайдено максимальний вихід з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - пояснив експерт.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки дронів повністю знищено торговельний центр "Амстор". Як повідомили в ДСНС, після влучання виникла масштабна пожежа, яка охопила понад 10 тисяч квадратних метрів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав умови для припинення ударів по енергетиці. Він наголосив, що ключовим чинником має стати дієвий механізм контролю з боку США.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає енергетичну інфраструктуру головною ціллю повторних ударів РФ. За його оцінками, Росія може масовано застосувати балістичні ракети, адже поблизу кордонів України зосереджено близько 40–50 оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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