Дрони почали бити точніше по цілях: як Росія наводить їх на міста України

Дрони РФ можуть отримувати корекцію маршруту через LTE-вишки та приховані пристрої. Російські дрони стають складнішими для прогнозування.

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Дрони РФ - як Росія може точніше наводити їх на цілі в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

РФ може коригувати дрони через LTE-зв’язок

Супутникова система "Рассвет" ще не працює повноцінно

Для наведення можуть використовувати агентурні пристрої

Країна-агресорка Росія могла посилити точність ударів дронами завдяки використанню мобільних LTE-вишок у Білорусі, прихованих пристроїв і систем корекції маршруту безпілотників. Про це повідомив авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап в інтерв’ю Главреду.

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"Якщо подивитися на систему "Рассвет", то зараз там запущено близько 30 супутників. Вони ще маневрують, виходять на свої орбіти, і між ними ще налагоджується взаємодія. Тобто фактично потрібно побудувати мережу, яка об’єднуватиме космічні супутники. Зараз росіяни цим займаються", - зазначив Криволап.

Експерт звернув увагу на інший можливий канал передачі даних поблизу українсько-білоруського кордону. Йдеться про звичайну телекомунікаційну інфраструктуру, яку РФ потенційно може використовувати для корекції польоту безпілотників.

"Якщо подивитися на Ягодин, де нещодавно були атаки на локомотив і автозаправну станцію, то це фактично 50–70 кілометрів від кордону з Білоруссю. І якщо на білоруській стороні стоять звичайні вишки мобільного LTE-зв’язку, вони цілком можуть передавати такі сигнали", - пояснив аналітик.

Такий механізм не обов’язково передбачає постійне дистанційне керування дроном. Безпілотник може більшу частину маршруту проходити за заздалегідь визначеними координатами, а зв’язок використовувати лише на окремих етапах польоту.

"Дрон певну частину маршруту може пролітати просто за заданими координатами або за допомогою інерційної системи, а потім зв’язок на короткий час вмикається для корекції або донаведення", - розповів Криволап.

Ще один сценарій, який допускає експерт, пов’язаний із прихованою інфраструктурою безпосередньо на українській території. Такі пристрої можуть використовувати доступні канали зв’язку для передачі інформації безпосередньо під час руху дрона.

"Може бути й інший варіант - агентура, яка залишає невеликі пристрої, умовно кажучи, "рюкзачки". Вони можуть працювати через український інтернет або створювати mesh-мережу. Такий варіант також можливий. Тобто росіяни шукають можливості й знаходять їх", - наголосив Криволап

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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