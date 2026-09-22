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"Останні конвульсії": названо головну причину РФ ударів по цивільних цілях

Юрій Берендій
22 вересня 2026, 19:58
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Атаки РФ по Україні мають психологічну мету, заявив Новак. Удари РФ по цивільних об'єктах він пов'язав із нездатністю змінити хід війни.

'Останні конвульсії': названо головну причину РФ ударів по цивільних цілях
Росія не може переломити ситуацію на фронті - Новак / Колаж: Главред, фото: alerts.in.ua, УНІАН

Ключові тези:

  • РФ не може переломити ситуацію на фронті
  • Удари по інфраструктурі мають психологічну мету
  • Новак назвав атаки проявом слабкості Росії

Країна-агресорка Росія не може переломити ситуацію на фронті, тому намагається тиснути на Україну ударами по цивільній інфраструктурі. Такі атаки свідчать про слабкість РФ та її спроби приховати проблеми на війні. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду.

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Ситуація на полі бою, за словами Новака, дедалі менше відповідає цілям, які Москва декларує під час переговорів. Зокрема, українські сили продовжують повертати населені пункти на Донеччині.

"Саме так. Росія вже безпорадна у війні. На фронті, як ми бачимо, Україна почала відвойовувати значні ділянки окупованих територій, причому в Донецькій області - ключовій для РФ території. Адже Москва під час переговорів вимагає, щоб Україна покинула останні райони Донецької області, які вона ще контролює. І навіть на цій "сакральній" для ворога території наші захисники відвойовують населені пункти", - зазначив він.

Окремо економіст звернув увагу на співвідношення результативності ударів української та російської сторін. За його оцінкою, Україна має суттєву перевагу в цьому компоненті.

"Крім того, ефективність middle і deep strike України на порядок вища, ніж ефективність аналогічних ударів РФ", - наголосив Новак.

На цьому тлі російська тактика, за словами економіста, зміщується у площину впливу на цивільне населення. Він пов'язує такі атаки з прагненням Москви компенсувати відсутність успіхів на полі бою.

"Саме тому російське керівництво, не маючи сил переломити ситуацію на свою користь у військовому плані, вирішило зламати українців психологічно, завдаючи втрат ударами по цивільній інфраструктурі. Так завжди чинить той, хто усвідомлює свою безпорадність", - сказав економіст.

Економіст вважає, що масштабні атаки також можуть бути способом продемонструвати силу, якої, на його думку, Росії бракує для зміни ситуації на фронті.

"Тому це справді останні конвульсії та спроби блефувати, щоб здаватися сильнішими, ніж вони є насправді. Це прояв слабкості РФ", - заявив Новак.

'Останні конвульсії': названо головну причину РФ ударів по цивільних цілях
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, моніторинговий канал "єРадар" інформував про нові цілі для ударів у Києві. Аналітики наголосили, що реактивні дрони націлені на АЗС у житлових районах столиці та на об’єкти паливної інфраструктури. За даними каналу, ворог визначив понад 20 цивільних автозаправних станцій у Києві та системно атакує паливну інфраструктуру протягом останніх місяців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про умову, за якої удари по енергетиці можуть припинитися. Він уточнив, що паритет діятиме лише за контролю США і що необхідний дієвий наглядовий інструмент. Він також наголосив, що доки немає гарантій контролю, Сили оборони продовжуватимуть уражати ворожі об'єкти, які дають Москві ресурси для фінансування війни.

Юрій Ігнат розповів про зміну тактики російських ударів "Шахедами" залежно від метеоумов. Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ повідомив, що противник підбирає тип дрона під погодні умови, і звернув увагу на зростання ролі швидкісних апаратів, зокрема у використанні "Цирконів". За його даними, по Україні запущено близько 7700 засобів ураження, за неповний вересень приблизно 1900 реактивних БпЛА, а відсоток збиття тримається на рівні близько 60%.

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Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

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