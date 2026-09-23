Росія готує нову масштабну атаку по Україні - Зеленський

На тлі загрози з боку РФ Зеленський повідомив про зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

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Росія готує нову масштабну атаку на Україну / Колаж: "Главред", фото: "Главред", Володимир Зеленський

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Українська розвідка попередила про загрозу з боку РФ

Зеленський заявив, що питання послаблення санкцій проти РФ не має розглядатися

Росія готує нову масовану атаку на Україну. Про це заявив у Telegram президент Володимир Зеленський з посиланням на дані української розвідки.

"Наразі є інформація від розвідки про те, що Росія готує новий масований напад на Україну", - сказав глава держави. відео дня

На тлі цієї загрози Зеленський повідомив про зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Сторони обговорили питання безпеки, захисту українців, підготовки країни до зимового періоду, а також подальші дипломатичні можливості.

Окремо президент відзначив підтримку з боку Великої Британії у сфері енергетики. За його словами, Лондон надав новий внесок, який є особливо важливим напередодні зими. Паралельно Україна продовжує переговори з міжнародними партнерами щодо додаткових засобів протиповітряної оборони.

Зеленський також заявив, що на тлі підготовки Росією нових ударів питання послаблення санкційного тиску на РФ не повинно розглядатися.

"У нас із паном прем’єр-міністром у цьому питанні позиція спільна: поки триває війна, санкції мають зберігатися й посилюватися", - наголосив президент.

Інфографіка: Главред

Чому російські дрони стали влучати точніше

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап зазначив, що Росія могла підвищити точність ударів дронами завдяки використанню мобільних LTE-вишок у Білорусі, прихованих пристроїв та систем корекції маршруту безпілотників.

За його словами, такий механізм не обов’язково передбачає постійне дистанційне керування дроном. Безпілотник може більшу частину маршруту пролітати за заздалегідь заданими координатами, а зв’язок використовувати лише на окремих етапах польоту.

"Дрон певну частину маршруту може пролітати просто за заданими координатами або за допомогою інерційної системи, а потім зв’язок на короткий час вмикається для корекції або донаведення", - припускає він.

Удари РФ по українській енергетиці - новини за темою

Нагадаємо, Міноборони РФ повідомило про початок підготовки до масованих ударів по енергетиці України. Російське відомство пояснило таке рішення як відповідь на нібито атаки на інфраструктуру РФ.

Як раніше повідомляв "Главред", Путін заявив про намір РФ завдавати масових ударів по енергетичній інфраструктурі України. В інтерв’ю він заявив, що віддав наказ російським військам завдавати ударів після саміту ШОС у Бішкеку.

Ситуація в Україні взимку може бути складною через можливість нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Підстав для оптимістичного сценарію поки що немає. Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап. За його словами, з технічної точки зору Україна могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році. Водночас багато чого залежатиме від здатності Росії завдавати ударів і від можливостей України протистояти їм.

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Про особу: Енді Бернем Енді Бернем - британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії з 20 липня 2026 року та лідер Лейбористської партії з 17 липня 2026 року. Член парламенту від округу Мейкерфілд з 2026 року. У 2017–2026 роках - мер Великого Манчестера, у 2001–2017 роках - член парламенту від округу Лі, пише Вікіпедія.

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