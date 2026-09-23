Зеленський на Генасамблеї ООН назвав нові цілі Путіна у війні: список міст

Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Що президент України заявив про війну, Путіна, цілі РФ, удари по Росії, дрони і ракети.

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Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви президента / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що Зеленський заявив про подальші цілі Путіна

Яку ціну Росія платить за війну проти України

Чому Україна завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою на загальних дебатах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Пряму трансляцію вів Офіс президента України.

Під час виступу резидент окремо згадав свою зустріч із Дональдом Трампом у Нью-Йорку та слова американського лідера про наслідки українських ударів по російській паливній інфраструктурі. Раніше Трамп публічно пов'язував атаки на російські НПЗ зі зростанням цін на дизельне пальне.

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"І дуже складно уявити ще більш принизливу поразку для країни, яка має постійне місце в Раді Безпеки ООН і так пишається своїм експортом нафти. Значна кількість їхніх заводів із переробки дизельного палива була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу", - заявив Зеленський.

Говорячи про наслідки війни для російської економіки, президент також процитував оцінку Трампа щодо ситуації з паливною промисловістю РФ.

"І це правда. Росія облажалася. І висновок цього допису також правильний. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною треба припинити. Я не знаю жодного світового лідера, який би сказав інакше", - сказав Зеленський.

Зеленський заявив про подальші цілі Путіна

Наступний блок виступу президент присвятив заявам російської влади про можливе припинення бойових дій у Донецькій області. Зеленський стверджує, що подібні обіцянки Москва вже неодноразово давала, однак після цього продовжувала війну.

"Це триває вже п’ять років. І ми знаємо, що Путін нещодавно вкотре пообіцяв представникам американського президента, що припинить дії в нашій Донецькій області, і сказав, що йому потрібно ще лише кілька місяців. Це, мабуть, уже 17-й чи 18-й раз за п’ять років, коли він дає таку обіцянку", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що після Донецької області Москва може висунути претензії на інші українські міста та території.

"Цього разу Путін теж зазнає поразки. Але після цього він знову дасть зрозуміти світові, що навіть нашої Донецької області для нього замало. Він хоче ще більше наших міст - Одесу, Харків, Дніпро та інші", - заявив Зеленський.

Він також перелічив держави, щодо яких, за його словами, Росія демонструє територіальні або військові амбіції.

"Росія висуває претензії до нашої сусідки - Молдови. Вона постійно погрожує Польщі та країнам Балтії. Росія не виявляє жодної поваги до державності країн Південного Кавказу та Центральної Азії", - сказав президент.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Яку ціну платить РФ за війну

За його словами, Москва продовжує наступальні дії, попри масштабні людські втрати.

"І лише цього року, з січня по серпень, російська армія втратила 248 964 людини на полі бою в Україні. 248 000 загиблих і тяжкопоранених. У світі є 21 країна з меншою чисельністю населення", - заявив Зеленський.

Зеленський представив цю цифру як підрахунок української сторони та зазначив, що Київ має відеоматеріали, які, за його словами, підтверджують ці втрати.

"Ми маємо відеопідтвердження кожної з цих втрат. І це не просто статистика. Йдеться про людей. У нас є архів відеозаписів із дронів. Відео, на яких видно, як тисячі й тисячі росіян гинуть у зонах бойових дій", - наголосив президент.

За словами Зеленського, масштаб бойових втрат не змінює підходу російського керівництва до війни. Він пов'язав продовження атак із рішеннями президента РФ Володимира Путіна.

"Це божевілля. Але вони все одно продовжують їхати туди на смерть, бо саме цього хоче Путін", - заявив Зеленський.

Зеленський окремо порівняв російські втрати з територіальними здобутками армії РФ. За його словами, Москва заплатила величезною кількістю людей за просування, яке вимірюється приблизно тисячею квадратних кілометрів.

"Завдяки таким величезним втратам Росії цього року вдалося захопити трохи більше ніж 1 000 квадратних кілометрів нашої землі. І ми вже звільнили значну її частину. До речі, Росія - це країна, яка й без української території вже має 17 мільйонів квадратних кілометрів власної території", - заявив Зеленський.

Президент також навів власний розрахунок співвідношення втрат і території, яку РФ намагалася захопити.

"Отже, щоб додати ще 1 000 квадратних кілометрів, Путін платить ціну в 248 людей за кожен кілометр. Хтось ще вважає його розсудливим і поміркованим?" - сказав Зеленський.

Зеленський про участь КНДР у війні

Окремо президент зупинився на залученні північнокорейських військових до війни проти України. Він заявив, що КНДР зазнала значних втрат, а співпраця з Росією водночас дозволяє Пхеньяну отримувати військовий досвід і розвивати власні можливості.

"Його соратник, лідер Північної Кореї, відправив свої війська до Росії, щоб посилити слабкі місця російської армії. Північні корейці також зазнали втрат, значних втрат", - заявив Зеленський.

За словами президента, наслідки такого військового партнерства виходять за межі російсько-української війни. Зеленський заявив про посилення ракетних і безпілотних можливостей Північної Кореї.

"Кім Чен Ин використовує їх як розмінну монету й отримує щось натомість. А сусіди Північної Кореї та країни по всій Азії, мабуть, уже помітили вдосконалені балістичні ракети та значно більші можливості Пхеньяну у сфері безпілотників", - сказав президент.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Зеленський також розповів про двох північнокорейських військовополонених, яких Україна нещодавно передала Південній Кореї. За його словами, один із полонених намагався накласти на себе руки, коли зрозумів, що потрапить у полон.

"Нещодавно ми передали двох північнокорейських військовополонених Республіці Корея. Цих хлопців нелегко захопити живими. Один із них, коли зрозумів, що його візьмуть у полон, намагався накласти на себе руки. І він був шокований тим, що йому не вдалося померти", - заявив Зеленський.

Зеленський назвав Путіна "нульовим пацієнтом"

Зеленський представив війну РФ проти України як джерело ширшої міжнародної нестабільності. Він заявив, що Москва шукає нових партнерів і можливості для продовження бойових дій замість завершення війни.

"Путін завжди шукає когось, хто допоможе йому вбити більше людей за кожен кілометр землі, захопити більше території, напасти на іншу країну, замість того, щоб просто зупинитися й керувати власною країною", - заявив Зеленський.

Президент використав термін "нульовий пацієнт", описуючи роль Путіна у поширенні війни та пов'язаних із нею ризиків.

"Він - "нульовий пацієнт", від якого ця ідея війни поширюється далі. І куди б вона не поширювалася, вона приносить лише біль, нестабільність, нові ризики і, звісно, нові кризи. Чим більше свободи дій має Путін, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших", - сказав Зеленський.

"Ось чому "нульового пацієнта" треба зупинити. Його треба позбавити простору для дій і простору для подальшого поширення цього зла", - заявив президент.

Зеленський пояснив мету ударів по нафтовій галузі РФ

Після цього президент перейшов до українських атак по російській нафтовій інфраструктурі. Він наголосив, що сама нафта та об'єкти паливної інфраструктури не є цілями України.

"Україна саме це й робить. І саме тому вперше в історії Росії ми зараз чуємо, що її гордість - нафтова промисловість - вичерпується. Але сама нафта не є ціллю України. Не бензин чи дизель. Не заводи чи порти як такі", - заявив Зеленський.

За словами президента, удари спрямовані на скорочення ресурсів, за допомогою яких Москва фінансує війну.

"Наша ціль - здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її, робити її жорстокішою та руйнівнішою. Щоб зупинити Путіна, треба зупинити фінанси Росії та її виробництво. І наші чудові солдати та наша зброя працюють саме для цього, тільки для цього", - сказав Зеленський.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Він подякував державам, які підтримують Україну санкціями, пакетами допомоги та спільним виробництвом озброєнь.

"Санкції, пакети допомоги, наше спільне виробництво зброї - усе це має значення, звичайно, має значення. Усе це робить нас сильнішими", - заявив президент.

Зеленський закликав не послаблювати санкції проти РФ

Окремо Зеленський заявив, що торгівля з Росією фактично дозволяє Кремлю отримувати додатковий час для війни.

"Коли хтось дає Росії більше грошей через торгівлю, він дає цій війні більше часу. Саме тому ми наполягаємо на обмеженні торгівлі з агресором і саме тому ми самі підриваємо доходи Росії", - сказав президент.

Він також розкритикував послаблення санкцій щодо російських олігархів.

"А коли хтось у світі послаблює санкції, послаблює санкції проти російських олігархів, це, можливо, робить життя заможних росіян комфортнішим, але водночас дає війні більше часу - більше часу для Путіна, щоб відправляти бідних людей у зону бойових дій", - заявив Зеленський.

Президент стверджує, що російська економіка вже стикається з проблемами.

"Тому доходи Росії мають залишатися ціллю. Дефіцит бюджету Росії зараз більший, ніж у будь-який інший рік, і більшість російських регіонів уже збанкрутували", - сказав Зеленський.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Зеленський заявив, що російський наступ цього літа не досяг цілей

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський заявив, що масштабні операції, які Росія планувала на літо, не дали очікуваного результату.

"Цього літа Росія планувала масштабні операції на фронті. Усі вони провалилися. Ставки Росії на крилаті ракети та "Шахеди" не спрацювали так, як планував Путін", - заявив він.

За словами президента, російські атаки продовжують завдавати шкоди, однак не призвели до заявленого ним результату.

"Вони все ще завдають шкоди, але не зламали нас. Ми розбудували свою оборону. Що для нас зараз справді складно, так це російські балістичні ракети та їхні нові "Шахеди" з реактивним двигуном - іранські технології", - сказав Зеленський.

РФ випустила понад 2 100 ракет і 63 тисячі дронів за 2026 рік

Президент навів статистику російських повітряних атак по Україні за 2026 рік.

"Тільки уявіть собі: з початку цього року Росія вже застосувала проти нас, проти України, нашого народу та наших дітей понад 2 100 ракет різних типів. Понад 950 з них були балістичними ракетами", - заявив Зеленський.

За його словами, за вісім місяців РФ застосувала також 63 тисячі ударних дронів.

"За вісім місяців цього року Росія застосувала проти України, нашого народу 63 000 ударних дронів різних типів, з яких понад 7 700 - це реактивні "Шахеди", справді руйнівна та дуже небезпечна зброя", - сказав президент.

Зеленський заявив, що російські атаки створюють постійну загрозу для українських міст, економіки та цивільної інфраструктури.

"Росіяни щогодини, щогодини запускають реактивні "Шахеди" проти наших міст, нашої економіки, нашої інфраструктури", - заявив він.

За його словами, це впливає не лише на роботу військових, а й на повсякденне життя цивільних.

"Наші бойові літаки борються з ними цілодобово. І це частина стратегії Росії - щогодини створювати повітряну загрозу, ускладнювати життя економіці, порушувати повсякденне життя людей та заважати дітям навчатися, просто відвідувати школу", - сказав Зеленський.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Україна випробувала нові дрони-перехоплювачі

Президент повідомив, що Україна вже тестує нові засоби боротьби з реактивними "Шахедами".

"Україна вижила. Наші військові вже успішно випробували чотири нові реактивні дрони-перехоплювачі проти російських реактивних "Шахедів". Тому ми нарощуємо виробництво і, звісно, створимо захист від цієї загрози", - заявив Зеленський.

До програми FREYJA долучилися десять країн

Окремо Зеленський розповів про міжнародну протиракетну програму FREYJA. За його словами, її учасниками вже стали Україна, Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Іспанія та Нідерланди.

"Ми також разом із нашими партнерами започаткували протиракетну програму FREYJA. До неї вже долучилися десять країн: Україна, Норвегія, Швеція, Данія, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Іспанія та Нідерланди", - сказав президент.

Він повідомив, що Україна запропонувала Польщі приєднатися до проєкту та проводить консультації з іншими союзниками.

"Минулого тижня я запросив Польщу долучитися до програми. Крім того, ми ведемо консультації з кількома іншими урядами країн-союзників, які бажають приєднатися до FREYJA. Ми залишаємося відкритими для кожної країни, яка може зробити свій внесок у створення системи захисту від балістичних ракет", - заявив Зеленський.

За словами президента, FREYJA не має замінити наявні системи протиракетної оборони.

"Наша програма FREYJA не замінює перевірені та ефективні системи, такі як, наприклад, системи Patriot або модернізовані протиракетні системи SAMP/T. Ми хочемо створити систему, яку можна виробляти в набагато більших обсягах і за нижчою вартістю, систему, яка може стати невід’ємною частиною оборони України та Європи", - сказав Зеленський.

Президент заявив, що така система могла б використовуватися і для захисту інших держав.

"Систему, яка зможе допомогти будь-якій нації, яка любить свободу. Світовий список очікування на протиракетні системи дуже довгий. Балістичних загроз стає дедалі більше. А промислові потужності тих, хто обирає війну, дуже великі", - заявив Зеленський.

Він наголосив на необхідності збільшення виробництва засобів перехоплення.

"Тому нам потрібно виготовити достатню кількість засобів захисту, щоб кожна людина, яка сидить у цій залі, могла сказати: "Мій народ справді захищений". Ось такий наш підхід до безпеки", - сказав президент.

Зеленський заявив, що навіть найбагатші держави стикаються з дефіцитом ракет-перехоплювачів.

"Сьогодні навіть найбагатші країни світу не можуть знайти достатньої кількості ракет-перехоплювачів. Нинішнього виробництва просто не вистачає. І навіть ті, хто роками накопичував запаси перехоплювачів, уже використали значну їхню частину", - заявив він.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Україна пропонує партнерам угоди щодо дронів

Президент також розповів про міжнародні домовленості у сфері безпілотників. За його словами, йдеться про створення комплексної системи оборони, а не просто про продаж дронів.

"А ще у нас є формат угод щодо дронів. Мова йде не просто про продаж дронів. Звісно, що ні. Це співпраця з іншими країнами з метою створення сучасної, інтегрованої системи оборони проти загроз із боку дронів у повітрі, на морі та на суші", - сказав Зеленський.

За його словами, безпілотники використовуються не лише проти повітряних цілей.

"І йдеться не лише про захист повітряного простору. Дрони допомагають нам контролювати наші кордони. Це важливо. Гірські райони і, звісно, дороги. Без них це було б просто неможливо", - заявив президент.

Він також пов'язав дронові технології із захистом критичної інфраструктури.

"А ще йдеться про захист інфраструктури, критично важливої інфраструктури, про стійкість, про організацію ресурсів та сил оборони так, щоб критично важлива інфраструктура та транспорт могли продовжувати працювати навіть у найскладніших умовах", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна вже працює над такими домовленостями з партнерами в різних регіонах.

"Ми вже співпрацюємо з партнерами в країнах Перської затоки, на Південному Кавказі та по всій Європі в рамках угод щодо дронів. Сьогодні я підписав угоду про дрони, серйозну угоду про дрони з Фінляндією. І це має велике значення. Також сьогодні я підписав угоду про безпеку з Австралією. І дрони теж є її частиною. Крім того, ми готуємо угоди щодо дронів із Канадою та іншими країнами", - заявив Зеленський.

Зеленський - про українські дрони

Зеленський заявив, що Україна за роки війни створила далекобійні безпілотники, здатні діяти на відстані тисяч кілометрів від українських кордонів.

"Коли Росія розпочала цю війну, вона й уявити собі не могла, що українські безпілотники дальнього радіусу дії одного дня досягнуть її заводів - військових заводів десь у Сибіру та на півострові Ямал, за тисячі кілометрів від наших кордонів. Тисячі", - заявив президент.

Він також згадав застосування українських морських дронів проти російських кораблів.

"Жоден російський адмірал не очікував, що ми зможемо потопити крейсери - гордість Росії, які мали панувати на морі, але не змогли встояти перед нашими морськими безпілотниками", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Україна розширює виробництво іншого озброєння.

"І поряд із різними типами дронів ми також швидко виробляємо широкий спектр звичайної зброї за нижчою вартістю, ніж у багатьох інших країнах, і випробуваної в умовах сучасної війни", - заявив Зеленський.

Зеленський попередив про можливу відповідь РФ взимку

Окремий блок виступу президент присвятив майбутньому опалювальному сезону. Він попередив, що продовження російських ударів по енергетичній та опалювальній системах України може спричинити відповідь.

"Жоден російський чиновник навіть не уявляв, що генерал Зима, який століттями воював на боці Росії, одного дня перейде на інший бік і підтримає тих, хто захищається від Росії. Ми зробимо це цієї зими, якщо Росія продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній системі та системах опалення", - заявив Зеленський.

Президент визнав, що майбутня зима може бути складною для України.

"Українці розуміють, що ця зима може бути для нас дуже суворою. Але у відповідь у нас не буде іншого вибору, як зробити її болючою й для Росії. І саме тому ми говоримо, що кроки для деескалації є важливими, що їх потрібно вжити до настання зими", - сказав він.

Зеленський заявив про необхідність дипломатії та сили

Президент наголосив, що Україна одночасно працює у військовому та дипломатичному напрямках.

"Зараз нам потрібна дипломатія, і нам потрібна сила. І крок за кроком ми заповнюємо прогалини в обох цих сферах. Вчора ми зустрілися з президентом Сполучених Штатів, і саме це ми й обговорювали", - заявив Зеленський.

Він також згадав про лідера Китаю, який перебував у США, але не був присутній на засіданні Генасамблеї.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

"На жаль, у нас не було можливості безпосередньо поспілкуватися з лідером Китаю, який сьогодні перебуває в Америці, але не тут. А він - саме та людина, яка може вплинути на Росію більше, ніж багато інших. І ми хотіли б, щоб він прагнув миру так само сильно, як і ми в Україні", - сказав президент.

За словами Зеленського, війна вже створює глобальні ризики, які стосуються енергетики, критичної інфраструктури та продовольчої безпеки.

"Йдеться про енергетику, про критичну інфраструктуру. Йдеться про продовольчу безпеку. Йдеться про життя багатьох-багатьох людей у багатьох країнах", - заявив Зеленський.

Зеленський попередив про роль ШІ у майбутніх війнах

Президент окремо звернув увагу на швидкий розвиток військових технологій та можливе застосування штучного інтелекту безпосередньо на полі бою.

"І йдеться про те, щоб нарешті уповільнити стрімкий розвиток озброєнь - процес, який тривав протягом усієї цієї війни і вже став глобальною загрозою", - сказав Зеленський.

Він заявив, що людство може наближатися до нового етапу розвитку військових технологій.

"Ми маємо уповільнити його, перш ніж дійдемо до наступного етапу, бо вже наступного року існує реальна ймовірність, що не лише люди, а й штучний інтелект почне вирішувати, що відбуватиметься на полі бою. І нам потрібен мир, перш ніж ми дійдемо до цієї межі", - заявив президент.

Зеленський також припустив, що розвиток ШІ може зрештою вийти за межі цифрового середовища.

"Якщо прислухатися до деяких найбільших прихильників розвитку штучного інтелекту, то вони кажуть, що сьогодні ШІ все ще залишається переважно цифровим, але одного дня він перейде з цифрового світу до формування атомів. І коли це станеться, нам краще вже жити в мирі", - сказав він.

Зеленський попередив про можливе просування РФ у Європі

Окремо президент заявив, що європейські держави останніми тижнями попереджають про потенційне подальше просування Росії в Європі.

"Нам, безперечно, потрібно покласти край війнам, що вже тривають. Україна заслуговує на безпеку, так само як і всі ви, кожна країна та кожен народ. І ще одне: вже кілька тижнів поспіль європейці попереджають, що Росія може просунутися далі вглиб Європи, навіть на територію НАТО", - заявив Зеленський.

За його словами, йдеться про дані розвідки щодо намірів Росії.

"Лідери мають розвіддані, що свідчать про наміри Росії. І зараз я хочу звернутися не до Європи, а до тих країн, чиїх громадян Росія може спробувати використати в черговій, абсолютно жорстокій кампанії", - сказав президент.

Росія використовує громадян 47 країн у війні проти України

Зеленський заявив, що Москва залучає до війни громадян десятків іноземних держав. Він назвав 47 країн, громадяни яких, за його словами, беруть участь у війні на боці РФ.

"Ми знаємо, що Росія використовує у своїй війні громадян 47 країн. У цій війні - Гана, Непал, Таджикистан, Індія, Ємен, Кенія, Зімбабве, Куба, Білорусь, Судан, Південна Африка та багато-багато інших", - заявив президент.

Він зазначив, що Україна періодично отримує прохання про повернення окремих військовополонених до їхніх країн.

"А на відеозаписах, зроблених нашими дронами, ми також бачимо, як на полі бою гинуть люди, які не є росіянами, - люди з ваших країн, із 47 країн, які опинилися в Росії внаслідок обману та хитрощів. Тому я хочу звернутися безпосередньо до кожного представника цих 47 країн", - сказав Зеленський.

Президент закликав ці держави захищати своїх громадян від залучення до війни.

"Ви знаєте, що Росія робить із вашими громадянами. Це ваші громадяни. Подбайте про них і не дозволяйте їм опинитися на ще одному фронті. Не дозволяйте Путіну втягнути вас у цю війну", - заявив Зеленський.

Він закликав інші держави обмежувати російські можливості фінансувати та продовжувати бойові дії.

"Не дозволяйте Росії гасити свої пожежі, приховувати свій сором і розплачуватися за своє божевілля життями ваших людей. Обмежте його простір для маневрів. Обмежте його фінансування. Обмежте його війну", - сказав Зеленський.

Президент завершив свій виступ закликом до держав світу активніше долучатися до безпеки.

"І, будь ласка, всі, хто тут присутні, не будьте останніми, хто приєднається до тих, хто захищає життя. Будьте першими, хто скаже: "Ми гарантуємо безпеку". Дякую всім, хто допомагає. І дякую всім, хто стоїть разом з нами, з нашим народом, з нашими дітьми", - заявив Зеленський.

Чого чекати далі від Росії - коментар експерта

Росія після виборів до Держдуми може перейти до загальної мобілізації, оскільки нинішньої кількості військ їй уже недостатньо для підтримання наступальних дій і утримання захоплених територій. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прогнозує, що цей процес може тривати стільки, скільки буде потрібно російському режиму. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі Главреду.

"Росіяни зараз можуть проводити тактичні наступальні операції в Донецькій області, але швидкість просування взагалі не задовольняє російське командування, адже війська рухаються дуже повільно і зазнають величезних втрат. При цьому росіяни втратили ініціативу майже по всій лінії бойового зіткнення в південній оперативній зоні", - зазначив Коваленко.

Окремо оглядач звернув увагу на ситуацію на північному сході України. За його оцінкою, труднощі для російських військ там посилюються, тоді як Сили оборони мають локальні просування.

"На Слобожанському плацдармі, Лиманському та Куп’янському напрямках, які раніше були стагнуючою зоною для противника, у російських військ теж погіршується ситуація. У цій зоні вони зазнають невдач, натомість українські війська просуваються", - наголосив Коваленко.

На Куп’янському напрямку, за словами експерта, спочатку було підтверджено розширення української зони контролю в районі Дворічної. Він також вказав на зміни між річками Жеребець та Нітріус, де, за його словами, ситуацію вже фіксують моніторингові групи, OSINT-аналітики та російські воєнкори.

Ключовим обмеженням для російської армії Коваленко називає нестачу особового складу. Він вважає, що Москва не має принципово нового військового інструменту, який міг би швидко змінити ситуацію на полі бою.

"Росії критично не вистачає людського ресурсу, і, щоб вирішити проблему, вона не буде "вигадувати лісапет". Можливості змінити ситуацію на фронті, задіявши неочікувані нові технічні, технологічні чи інженерні методи та інструменти у неї немає. Єдине, що Росія може застосувати, – це класичний радянський метод ведення війни кількістю", - сказав Коваленко.

Наявних сил, за його оцінкою, недостатньо не лише для масштабного просування, а й для утримання вже захоплених районів. Саме тому наступним кроком Кремля може стати залучення додаткового людського ресурсу.

"Нинішньої кількості російських військ, які сконцентровані в зоні бойових дій, не вистачає для продовження повзучого наступу по всіх напрямках. Ба більше, росіянам не вистачає особового складу навіть для того, щоб утримувати захоплені території", - наголосив оглядач.

Коваленко очікує, що рішення про масштабний набір людей може бути ухвалене після виборів до Держдуми. На його думку, Москва намагатиметься провести цей процес максимально швидко, щоб компенсувати втрати позицій і створити умови для подальших наступальних дій.

"Тому після проведення виборів до Держдуми в Росії можна очікувати початку загальної мобілізації. Але кінця їй не буде – вона триватиме стільки, скільки це буде потрібно режиму", - зазначив Коваленко.

Він також прогнозує жорсткий формат проведення мобілізаційних заходів у Росії. Йдеться, зокрема, про обмеження прав і свобод населення та використання примусових механізмів.

"І відбуватиметься вона в репресивному форматі, тобто всі права і свободи росіян будуть жорстко обмежені, як за умов оголошеної війни, навіть попри те, що офіційно в РФ досі триває незрозуміла "СВО". Мобілізація проводитиметься в гібридний спосіб, але суті це не змінить", - заявив Коваленко.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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