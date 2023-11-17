Операція 'Майдан-3': Кремль готує масові провокації в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів про російську операцію під назвою "Майдан-3".
Артем Зябкін на YouTube-каналі ТСН повідомив, що" Україною пронеслася низка скандалів, яким точно радіє ворог. Йдеться і про мовний скандал із ексдепутаткою Фаріон, і про фейки щодо Залужного.
"Десятки кремлівських помийок гучно обговорювали повідомлення депутата Ар’єва про нібито звільнення головнокомандувача ЗСУ. Згодом депутат від слів відмовився, а от пропагандистів уже було не спинити. Вони навіть записали відео з фейковим Залужним, який закликав людей влаштувати держпереворот і знести президента. На щастя, ра**истський монтаж не був переконливим. Проте наступні провокації можуть бути більш креативними та не менш зухвалими", - зазначив він.відео дня
Росіяни мають також інший план, як послабити Україну. Для цього ра**исти хочуть розпалити нову війну у Європі. За даними української розвідки під прицілом Кремля - Балкани та Молдова.
Нагадаємо, що у НАТО повідомили, що Кремль готує новий наступ. В НАТО зазначили, що підтримка України залишається ключовим пріоритетом для всіх членів альянсу, включаючи США.
Експерт спрогнозував плани Кремля. Ворог продовжує знищення Авдіївки. За словами військового оглядача, мета Кремля полягає в реалізації так званого "плану новоросія".
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