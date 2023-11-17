'Загрожує європейській безпеці': Шольц зробив важливу заяву про війну в Україні

Росія своєю війною порушує давно домовлене правило, що кордони не можуть бути змінені за допомогою сили.

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Шольц закликав Росію припинити війну / колаж: Главред, фото: ОПУ, 53 окрема механізована бригада

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія має якнайскоріше завершити війну в Україні, адже агресія Кремля завдає страждань майже всьому світові.

"Напад Росії на Україну та його далекосяжні наслідки завдають страждань майже всьому світові. Ми поділяємо думку: Росія має якнайскоріше завершити агресію", - заявив Шольц на прес-конференції.

Він також подякував Туреччині та її лідеру особисто за те, що вони відіграли конструктиву та важливу роль у тому, щоби Україна могла експортувати своє збіжжя попри продовження боїв.

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"Гірко, що Москва не продовжує цю домовленість", - додав канцлер.

Він також зазначив, що Росія своєю війною порушує давно домовлене правило, що кордони не можуть бути змінені за допомогою сили.

"Це є зміною часів, і це загрожує європейській безпеці", - підкреслив глава німецького уряду.

Нагадаємо, що Шольц анонсував потужний пакет допомоги для України. Німеччина готує зимовий пакет допомоги для України, основним завданням якого буде створення "захисного щита" для протистояння атакам РФ.

Шольц розвіяв чутки про невдоволення Заходу контрнаступом ЗСУ. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що українські сили дуже ретельно готували операції та продовжують працювати з наполегливістю й цілеспрямованістю.

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