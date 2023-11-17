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В Україні налагоджують масштабне виробництво ракет: як будуть застосовувати

Юлія Закрепа
17 листопада 2023, 22:58
В Україні є декілька професійних команд, які можуть з нуля проєктувати таки ракети.
В Україні налагоджують масштабне виробництво ракет: як будуть застосовувати
В Україні виготовлюють ракети / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: Єдині новини

Виробник БпЛА "Довбуш" Володимир Яценко розповів, що в Україні розпочали проєктування невеликих ракет класу "земля-повітря", які будуть "полювати" на ворожі безпілотники.

"Є дуже різні ракети і, безумовно, не все можна виробляти отак-от, просто "клацнувши пальцем". Але ми відкрили проєкт і зараз перебуваємо на стадії початку проєктування. Це невеликі ракети класу "земля-повітря", - повідомив він в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Володимира Яценка, основними цілями таких ракет будуть ворожі "Шахеди", а також можливо "Ланцети" і "Орлани" на фронті, безпосередньо на лінії зіткнення.

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"Ці ракети повинні бути і вони будуть достатньо дешеві. Вони можуть вироблятися на нашому обладнанні - це потужні станки для 3D-друку", - запевнив він.

Підприємець зазначив, що в Україні є декілька професійних команд, які можуть з нуля проєктувати таки ракети, мають необхідний досвід і будуть залучені до їх створення. Він вважає, що приватний сектор - це єдина можливість швидко зробити якісне озброєння.

Нагадаємо, що партизани проникли на новий завод у Москві, де збирають ракети та безпілотники. Партизани пояснили, що у Москві росіяни планують збирати та проводити випробування ракет різного типу, насамперед ракет ППО.

Patriot збив російську балістичну ракету. З'ясовують тип ракети, яку окупанти випустили у напрямку столиці України. Це могла бути балістична ракета "Іскандер-М" або керована зенітна С-400.

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