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РФ безуспішно атакує, а ми крок за кроком рухаємося вперед - Зеленський

Анна Ярославська
11 жовтня 2023, 06:36 оновлено 11 жовтня, 06:47
Глава держави при цьому зізнався, що ЗСУ просуваються не так швидко, як хотілося б.
Володимир Зеленський, українські військові
Володимир Зеленський заявив, що українські військові просуваються вперед / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ОПБр імені Богдана Хмельницького

Країна-агресор Росія безуспішно намагається атакувати на полі бою, а Сили оборони України просуваються, хоч і повільно. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави при цьому зізнався в інтерв'ю France 2, що ВСУ просуваються не так швидко, як хотілося б.

"Росія намагається безуспішно контратакувати, а ми крок за кроком продовжуємо просуватися. Але ми рухаємося не так швидко, як очікувалося і хотілося б", – заявив він.

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Зеленський також зазначив, що в глобальному плані час на боці Росії, тому не можна допускати, щоб допомога Україні перервалася.

Військова допомога Україні

Якщо країни Заходу почнуть скорочувати військову допомогу Україні, це поставить Київ перед необхідністю заморожувати війну, а це зіграє на руку країні-агресору РФ.

"Таким чином нас будуть намагатися дотиснути до якогось "паскудного миру", оскільки будь-яке заморожування війни може виявитися на користь Росії", - сказав політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Тим часом сенатори США від обох партій хочуть ухвалити масштабний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів. Нова допомога буде розрахована на рік. Ухвалити цей пакет можуть вже найближчими тижнями, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю. Таким чином в адміністрації Байдена сподіваються збільшити шанси на схвалення підтримки для Києва. Як пише The Washington Post з посиланням на слова двох високопоставлених чиновників в Адміністрації президента США, остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили.

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