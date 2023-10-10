ЗСУ просунулися біля Вербового, Кліщіївки та Андріївки - ISW

Окупанти провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Сили оборони відбили наступ на північ від Новопрокопівки.

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У ЗСУ є успіхи біля трьох населених пунктів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Сили оборони України 9 жовтня продовжували контрнаступальні операції та просунулися на заході Запорізької області біля Вербового, а також поблизу Кліщіївки та Андріївки. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як повідомляють в ISW, представник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на північний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

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Російські військові стверджували, що дощі погіршили видимість на півдні України, перешкоджаючи операціям російських і українських розвідувальних безпілотників.

Один російський військовий стверджував, що грунт стаи сирим та заважає руху транспортних засобів. Водночас інший військовий написав, що земля ще не настільки розмокла, щоб перешкоджати руху важкої техніки.

Аналітики зазначають, що російські війська почали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя та, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил.

Також 9 жовтня російські війська провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Український Генштаб і Штупун повідомили, що українські війська відбили наступ Росії на північ від Новопрокопівки.

Український військовий оглядач повідомив, що російські 1152-й і 1441-й мотострілкові полки, які оборонялися на рубежі Новопрокопівка - Вербове і після інтенсивних боїв знизили свою боєздатність, змінили 1429-й і 1430-й мотострілкові полки.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупанти активізували роботи щодо замінування в районі Роботине - Вербове у Запорізькій області, щоб скувати Сили оборони України і досягти тактичної несподіванки.

9 жовтня начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що на Лимансько-Куп'янському напрямку інтенсивність бойових зіткнень дещо знизилася через опади та погіршення погодних умов.

Активність боїв на Таврійському напрямку також "дещо впала". Полковник Олександр Штупун повідомив, що російська окупаційна армія на Таврійському напрямку через негоду використовує менше авіації, а її логістика є ускладненою.

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