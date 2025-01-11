Уламки пошкодили будинки у 7 областях: РФ запустила по Україні 74 дрони

У Повітряних силах розповіли про наслідки нічного ворожого удару окупантів по Україні.

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РФ запустила по Україні 74 дрони у ніч на 11 січня/ колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Коротко:

РФ вночі запустила по Україні 74 дрони

47 ворожих дронів було збито, 27 – не досягли цілей (були локаційно втрачені)

Через падіння уламків є пошкодження у 7 областях

Країна-агресорка Росія у ніч на суботу, 11 січня, запустила по Україні 74 дрони, серед яких були "Шахеди" і безпілотники-імітатори різних типів.

Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів, 27 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (були локаційно втрачені). Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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"У ніч на 11 січня 2025 року (із 20:00 10 січня) противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога. 27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – розповіли у Повітряних силах.

Що відомо про дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 січня РФ атакувала Київ дронами – уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Раніше авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зазначав, що РФ вдається до хитрощів, щоб обійти ППО Києва під час ударів дронами. Російські окупанти під час атак безпілотниками по столиці України активно змінюють висоту і ешелони прольоту, а також маршрути.

Нагадаємо, експерт назвав найкращий спосіб протидії дронам РФ. Є багато інструментів, як протидіяти ударам дронами, але найкращий – бити далекобійною зброєю по виробничих потужностях Росії.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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