Майбутній глава Пентагону розповів, яким бачить закінчення війни в Україні

Майбутній голова Пентагону зазначив, що питання завершення війни в Україні належить до політичних рішень новообраного президента США Трампа.

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США хочуть якнайвигіднішого вирішення війни для України / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Про що сказав Гегсет:

Команда Трампа намагатиметься закінчити війну

Пентагон буде підтримувати зусилля спецпредставника Трампа щодо України та Росії

Номінований новообраним президентом США Дональдом Трампом на посаду міністра оборони США Піт Гегсет заявив, що майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні та виступає за її якнайшвидше завершення.Про це він сказав під час слухань у Сенаті у вівторок 14 січня, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор Ангус Кінг поцікавився його позицією щодо російського вторгнення в Україну, звернувши увагу, що в короткій вступній промові ця тема не була згадана. У відповідь Гегсет зазначив, що це питання належить до політичних рішень обраного президента США, який "чітко висловив своє бажання досягти припинення цього конфлікту".

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"Ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б бачити його (вирішення. – ред.) якомога вигіднішим для українців. Але ця війна повинна припинитись", – підкреслив Гегсет.

Кандидат на посаду глави Пентагону Піт Гегсет заявив, що в разі призначення керуватиметься рішеннями президента Дональда Трампа та підтримуватиме зусилля спецпредставника з питань України та Росії, повідомляє Укрінформ.

"Нашій країні неймовірно пощастило мати нового головнокомандувача в особі Дональда Трампа, який завдяки стратегічному підходу разом із союзниками й проти ворогів запобіг війнам та має намір робити те саме й далі", - заявив Гегсет.

Він наголосив, що головна мета верховного головнокомандувача – стримувати й запобігати війнам, водночас проігнорувавши факт активних бойових дій у Європі та на Близькому Сході.

Гегсет зазначив, що його завдання як міністра оборони, якщо його призначать, полягатиме в забезпеченні правильного пріоритету ресурсів, формуванні стратегії та використанні необхідних інструментів.

Водночас у письмових коментарях для законодавців щодо України він уникнув чітких відповідей стосовно подальшої допомоги Україні та ролі Пентагону в цій війні.

"У разі підтвердження я забезпечу, щоби Міністерство оборони відігравало ключову роль у зусиллях всього уряду щодо підтримки спеціального представника президента з питань України та Росії", - дав однакову відповідь на всі запитання кандидат на головну посаду в Пентагоні.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Позиція команди Трампа щодо війни в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп заявив про свій намір зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому. Як повідомляє Reuters, Трамп не уточнив дати цієї зустрічі. Крім того, Трамп висловився щодо своєї стратегії завершення війни.

Новообраний президент відклав виконання своєї передвиборчої обіцянки "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери сприйняли це як сигнал про те, що нова адміністрація не планує одразу припиняти підтримку Києва. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників.

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур висловив свої міркування щодо політичної волі Трампа завершити російсько-українську війну. За його словами, важливо не просто припинення війни, а припинення на умовах, прийнятних для України.

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Що відомо про Піта Гегсета Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія. Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America. Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024). 12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

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