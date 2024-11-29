РФ намагається відтягнути ресурси ЗСУ на Запорізький напрямок - що задумав ворог

Українські військові розповіли про намагання окупантів "взяти" населений пункт біля кордону із Запорізькою та Дніпропетровською областями.

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РФ змінила тактику на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Що говорять військові:

РФ змінила тактику на фронті

Ворог намагається відтягнути сили ЗСУ на Запорізький напрямок

Російські окупанти змінили свою тактику на фронті і намагаються просуватися, вибиваючи українських бійців із зайнятих позицій. Про це повідомляє лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Тепер росіяни не штурмують великі міста, а просто обходять їх.

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"Взагалі певну роботу над помилками противник провів та змінив тактику - крупніші населені пункти їм в пріоритеті просто обходити", - пише лейтенант.

Нині йдуть важкі бої за селище Велика Новосілка, яке розміщене неподалік кордону із Запорізькою та Дніпропетровською областями. До того ж росіяни тиснуть зі сторони Рівнопілля та Роздольного.

"Вони не тільки "втупу" штурмують місто зі сходу, паралельно намагаються оточити", - додав він.

Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" стверджує, що Велика Новосілка дуже важливий населений пункт, за який будуть важкі бої для обох сторін. Окупантам знадобиться багато піхоти та вогневого ресурсу, щоб взяти населений пункт.

"Велику Новосілку було би взяти майже неможливо, з огляду на природню місцевість, але є багато наших негативних "але", які сприяють ворогу ... Я не бачу для ворога простих тактичних рішень, знадобиться багато піхоти та вогневого ресурсу. На мою думку, їх основна задача - відтягнути сюди якомога більше наших сил з сусідніх напрямків, особливо їх цікавить Запорізький", - пояснив Бунятов.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, ворог має всі можливості і резерви, щоб виконати завдання із захоплення Куп'янськ-Вузлового. З цієї причини ситуація в Куп'янському районі Харківської області залишається складною.

Раніше речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Євген Романов розповідав, що у Вовчанську постійно тривають бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників, проте тактику він не змінює.

Нещодавно аналітики проєкту DeepState повідомляли, що Сили оборони України вибили ворога з міста Куп'янськ у Харківській області. Крім того, аналітики заявили про просування російської окупаційної армії біля Новомлинська Харківської області, Далекого, Костянтинопільського, а також у Роздольному, Петрівці та Кураховому Донецької області.

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Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

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