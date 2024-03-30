РФ атакує комбінованими ударами: Зеленський назвав головну ціль окупантів

Україна надіслала конкретні запити всім, хто володіє потрібними системами ППО, наголосив президент.

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Україні необхідне посилення ППО, переконаний Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрміяInform

Україна надала запити на системи ППО кожній країні, яка ними володіє, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

У своєму зверненні він наголосив, що російські окупанти своїми комбінованими повітряними ударами намагаються завдати якомога більше руйнувань енергетичному сектору країни.

"Російські терористи зараз націлені саме на такі підлі удари - на енергетичне знекровлення України. Увесь тиждень майже безперервно працюють наші енергетики, ремонтні бригади, будівельники, всі, хто задіяний у ліквідації наслідків російських ударів і в захисті об'єктів енергетики...", - зазначив глава держави.

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При цьому він подякував усім, хто справді робить усе, щоб Україна жила нормально, з електрикою і з можливістю працювати.

"Ми надали всі необхідні сигнали партнерам. Усі конкретні запити кожному, хто володіє потрібними системами ППО, усім, у кого є необхідні ракети, Америка, Європа, інші наші партнери. Кожен знає, що потребуємо. Кожен знає, наскільки важливо зараз допомогти нам захиститися від цих ударів", - додав Зеленський.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Удари РФ по Україні

РФ масовано атакувала об'єкти енергетики України в ніч на п'ятницю, 29 березня. Російські окупанти атакували теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. У Дніпропетровській області було застосовано аварійні відключення, у Харківській області - графіки погодинних відключень.

Раніше стало відомо, що сили ППО знищили 84 повітряні цілі під час нічної атаки окупантів по Україні. Загалом загарбники використовували 99 засобів повітряного нападу. Об'єктом російської атаки став паливно-енергетичний сектор України, повідомили в Повітряних силах.

Як заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ракети РФ пошкодили енергетичну інфраструктуру в шести областях. Постраждали енергооб'єкти в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях.

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