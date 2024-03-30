У РФ зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту – Богданов

Нічого нового окупанти робити не можуть, лише підвищувати накал пропаганди, але це більше про слова, ніж про дії.

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У РФ зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту, зазначає Богданов/ колаж: Главред, фото: скрін

Країні-агресорці Росії не потрібні були б ніякі теракти чи інші додаткові приводи для виправдання дій, які російські окупанти хотіли б вчинити. Проте у Кремля зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту.

Тобто РФ може лише продовжувати чинити терор проти мирного населення і бомбити міста. Про це сказав публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю Главреду.

"Кремлю не потрібні додаткові приводи для того, щоб щось робити. Вони можуть підтягувати цей теракт як виправдання того, що вони зроблять. Але треба зауважити, що наразі у Кремля немає жодних інструментів для ескалації конфлікту. Тобто вони можуть робити тільки, те що вже роблять – атакувати цивільних, бомбити міста тощо. Чи оголосять мобілізацію (що лякало багатьох), але росіяни і так її постійно проводять", – зазначив Богданов.

За його словами, нічого нового окупанти робити не можуть, лише підвищувати накал пропаганди, але це більше про слова, ніж про дії.

"Тобто додатково нічого крім того, що Путін вже робить, він зробити не може, тільки риторику накалювати. І ця позиція доволі вразлива, адже якщо теракти продовжаться та ІДІЛ надалі працюватиме в Середній Росії (що доволі ймовірно), цілком можливо, що його система захисту та виправдання буде зазнавати краху. І це ставить його в доволі вразливе становище. Тому вони будуть робити усе, щоб всередині країни не було питань, чому теракт стався. Вони будуть породжувати максимум версій та вкидати різноманітну конспірологію", – підсумував публіцист.

Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова Главреду про наслідки звинувачень Кремля:

Хто такий Юрій Богданов Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Раніше публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов спрогнозував негативний сценарій для Росії й назвав умову. Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної політики, то в РФ може початися силова боротьба за владу між елітами. Але РФ ще не пройшла точку неповернення.

Нагадаємо, головний генерал США оцінив, чи піде РФ у новий великий наступ. За словами Брауна, Росія минулого року зазнала дуже великих втрат на фронті.

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