УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У РФ зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту – Богданов

Альона Вороніна
30 березня 2024, 03:15
Нічого нового окупанти робити не можуть, лише підвищувати накал пропаганди, але це більше про слова, ніж про дії.
Владимир Путин, Юрий Богданов
У РФ зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту, зазначає Богданов/ колаж: Главред, фото: скрін

Країні-агресорці Росії не потрібні були б ніякі теракти чи інші додаткові приводи для виправдання дій, які російські окупанти хотіли б вчинити. Проте у Кремля зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту.

Тобто РФ може лише продовжувати чинити терор проти мирного населення і бомбити міста. Про це сказав публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю Главреду.

"Кремлю не потрібні додаткові приводи для того, щоб щось робити. Вони можуть підтягувати цей теракт як виправдання того, що вони зроблять. Але треба зауважити, що наразі у Кремля немає жодних інструментів для ескалації конфлікту. Тобто вони можуть робити тільки, те що вже роблять – атакувати цивільних, бомбити міста тощо. Чи оголосять мобілізацію (що лякало багатьох), але росіяни і так її постійно проводять", – зазначив Богданов.

За його словами, нічого нового окупанти робити не можуть, лише підвищувати накал пропаганди, але це більше про слова, ніж про дії.

"Тобто додатково нічого крім того, що Путін вже робить, він зробити не може, тільки риторику накалювати. І ця позиція доволі вразлива, адже якщо теракти продовжаться та ІДІЛ надалі працюватиме в Середній Росії (що доволі ймовірно), цілком можливо, що його система захисту та виправдання буде зазнавати краху. І це ставить його в доволі вразливе становище. Тому вони будуть робити усе, щоб всередині країни не було питань, чому теракт стався. Вони будуть породжувати максимум версій та вкидати різноманітну конспірологію", – підсумував публіцист.

Дивіться інтерв'ю Юрія Богданова Главреду про наслідки звинувачень Кремля:

Хто такий Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Раніше публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов спрогнозував негативний сценарій для Росії й назвав умову. Якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної політики, то в РФ може початися силова боротьба за владу між елітами. Але РФ ще не пройшла точку неповернення.

Нагадаємо, головний генерал США оцінив, чи піде РФ у новий великий наступ. За словами Брауна, Росія минулого року зазнала дуже великих втрат на фронті.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Реклама

Головне за день

ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

00:08 Україна
ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

23:19 Україна
Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

22:11 Політика
Всі головні новини

Популярне

Не потрібно прощань цих душних : Алла Пугачова попрощалася з коханим у пісні 15506

"Не потрібно прощань цих душних": Алла Пугачова попрощалася з коханим у пісні

Росія обстрілює Україну ракетами: лунають вибухи 5275

Росія обстрілює Україну ракетами: лунають вибухи

Москва запропонує обміняти Бєлгородську область на Крим 4723

Москва запропонує обміняти Бєлгородську область на Крим

Зовсім інша: колишня дружина Мурата Налчаджиоглу вразила зовнішнім виглядом 4089

Зовсім інша: колишня дружина Мурата Налчаджиоглу вразила зовнішнім виглядом

Останні новини

04:30

Перекидання мехбригад із Франції та Нідерландів: прогноз щодо допомоги Україні

04:00

Софія Ротару вийшла на зв'язок і повідомила радісну новину

03:15

У РФ зараз немає жодних інструментів для ескалації конфлікту – БогдановВідео

02:00

Пітт більше не претендує в суді з Джолі на опіку над дітьми: що сталося

01:35

Існують ризики для Путіна: експерт розкрив, що відбудеться в Росії після терактуВідео

Путін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій БогдановПутін показав слабкість, Росії загрожують етнічні погроми - Юрій Богданов
00:08

ЗСУ можуть піти в контрнаступ уже цього року - Зеленський

29 березня, п'ятниця
23:19

ЗСУ доведеться відступати: Зеленський звернувся до Конгресу щодо допомоги Україні

23:07

Нереальна красуня: Саудівська Аравія вперше відправить учасницю на "Міс Всесвіт"

22:46

Франція буде передавати Україні свою списану зброю

Реклама
22:40

Дружина Віктора Павліка в інвалідному візку розповіла про операцію

22:11

Доступ до онлайн-казино: Зеленський висловився про ідею з жорсткими обмеженнями

21:56

"Не стали розбиратись чий літак": в ЗСУ підтвердили "френдлі фаєр" в КримуВідео

21:27

"Сьогоднішній наліт готували 5 днів": Жданов сказав, коли РФ може знову масовано атакувати

20:58

Україну "розжарить" до +23: у яких областях буде найспекотніше

20:51

Зеленський оприлюднив декларацію за 2023 рік: скільки заробила родина президента

20:26

Зеленський звільнив 2 заступників Єрмака і призначив заміну - що відомо

20:12

Чим обробити дерева навесні: копійчаний засіб гарантує багатий урожай

19:52

Змінить напрямок роботи: Зеленський погодив призначення Данілова на нову посаду

19:50

Що означає, якщо свічка впала в церкві: про що попереджає давня прикмета

19:45

На Україну чекають важкі місяці, для РФ відкрито вікно можливостей - NYT

Реклама
19:31

Хто організував теракт у РФПогляд

19:26

Путін може віддати всі окуповані території: Зеленський назвав головну умову

19:15

"Замри паскудна Європа": путіністка Бабкіна написала похабний віршикВідео

18:45

У Києві гроза і сильний град: в столиці оголосили штормове попередженняФотоВідео

18:31

Деякі весь час дарували не те: яка різниця між парфумами та туалетною водоюВідео

18:23

У 4 областях будуть аварійні відключення електрики: в "Укренерго" зробили важливу заяву

18:22

Як не угробити пральну машинку: куди заливати гель для прання

18:12

Чарльз уже не з'являється в людях: Камілла виконує обов'язки короля

17:51

"Це майже м’ясорубка": головний генерал США оцінив, чи піде РФ у новий великий наступ

17:44

Уся родина зміцнить своє здоров'я: що потрібно з'їсти 30 березня - прикмети

17:28

Військовий експерт пояснив, що варто терміново змінити в мобілізації в Україні

17:09

Масований обстріл Севастополя: в британській розвідці показали наслідки ударуФото

17:05

Чи можна замінити лимонний сік у борщі: як зробити страву зовсім іншою

16:43

В Україні вдарить +25 градусів: стала відома дата різкої зміни погоди

16:37

Ксенія Мішина перейшла на російську мову: українці в люті

16:29

РФ застосувала нову потужну зброю для ударів по Україні: в ЗСУ назвали деталі

16:28

Що робити з бур'янами після прополювання: геніальний спосіб врятує ваш урожайВідео

16:16

В Україні сильно злетіли ціни на пальне: скільки тепер коштує бензин

15:46

"РФ посиплеться": публіцист спрогнозував негативний сценарій для Росії й назвав умовуВідео

15:33

Росія атакувала Канівську та Дністровську ГЕС: Зеленський терміново скликав Ставку

Реклама
15:00

Що має бути на столі на Великдень: список страв і традиції

14:32

Зеленський перевів Данілова в дипломати: у Раді говорять про посольство в Молдові

14:21

Як правильно обрізати виноград навесні: хитрий фокус забезпечить багатий урожайВідео

14:09

Прем’єра нового сезону дитячого мультсеріалу "Україна. Нескорені міста. Правдива історія" новости компании

14:05

У Румунії знайшли частини безпілотника за 23 км до України: ЗМІ розкрили деталі

14:03

Маша Єфросиніна розповіла, що не треба їсти, щоб мати гарний вигляд

14:02

Продавали граніт на пам'ятники окупантам: СБУ на Житомирщині затримала ділків

13:40

Чи могли ракети росіян залетіти в Молдову: у ЗСУ розкрили деталі

13:15

"Війна вже не в минулому": у Європі найкритичніший момент із 1945 року - Туск

12:52

"Охоронці розвонялися": Андрій Макаревич феєрично врізав росіянам

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти