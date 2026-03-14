Смуток у команді Ротару: помела близька людина

У мережі з'явилася новина, яка стосується команди артистки Ауріки Ротару.

У команді Ауріки Ротару сталася втрата / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Що сталося в команді Ауріки Ротару

Від чого помер молодий директор

У команді української артистки та сестри популярної в Україні співачки Софії Ротару Ауріки сталося горе.

На сторінці фан-спільноти співачки у Facebook повідомляється, що помер її директор Ігор Лахін у віці 43 років.

Крім того, про втрату повідомила й директорка івент-агентства Ірина Коваленко у Facebook.

Помер концертний директор Ауріки Ротару / Скріншот Facebook/irina.kovalenko

"Ігорек Лахін… ти вже не з нами. Я вчора прийшла до тебе в лікарню і ще навіть вчора сподівалася, що станеться диво. Багато твоїх друзів теж боролися за твоє життя! У мене телефон розривається від дзвінків і запитань. Повір, ми зробили все, що могли, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою і перемогла. На жаль, ти вже на небесах. Це важко прийняти. Ти ще такий молодий… Але ти залишишся в наших спогадах як талановита, харизматична людина. Легких тобі хмар", — написала вона.

Ауріка Ротару поки мовчить про втрату / фото: instagram.com, Ауріка Ротару

Про хворобу молодого чоловіка стало відомо кілька місяців тому. Тоді ж Ірина Коваленко організовувала збір коштів для підтримки чоловіка.

Сама артистка Ауріка Ротару поки не прокоментувала смерть свого директора.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Ауріка Ротару Ауріка Ротару – українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.

Співочу діяльність розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.

Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).

