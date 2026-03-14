Смуток у команді Ротару: помела близька людина

Коротко:
- Що сталося в команді Ауріки Ротару
- Від чого помер молодий директор
У команді української артистки та сестри популярної в Україні співачки Софії Ротару Ауріки сталося горе.
На сторінці фан-спільноти співачки у Facebook повідомляється, що помер її директор Ігор Лахін у віці 43 років.
Крім того, про втрату повідомила й директорка івент-агентства Ірина Коваленко у Facebook.
"Ігорек Лахін… ти вже не з нами. Я вчора прийшла до тебе в лікарню і ще навіть вчора сподівалася, що станеться диво. Багато твоїх друзів теж боролися за твоє життя! У мене телефон розривається від дзвінків і запитань. Повір, ми зробили все, що могли, але, на жаль, хвороба виявилася сильнішою і перемогла. На жаль, ти вже на небесах. Це важко прийняти. Ти ще такий молодий… Але ти залишишся в наших спогадах як талановита, харизматична людина. Легких тобі хмар", — написала вона.
Про хворобу молодого чоловіка стало відомо кілька місяців тому. Тоді ж Ірина Коваленко організовувала збір коштів для підтримки чоловіка.
Сама артистка Ауріка Ротару поки не прокоментувала смерть свого директора.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що популярний український психолог і ведучий проєкту "Супермама" Дмитро Карпачев, в якому в "материнстві" змагаються українки з різних міст, прокоментував великий скандал, пов'язаний з проєктом.
Раніше також королева Камілла в приватному порядку розповіла подрузі, що Меган Маркл "промила мізки" принцу Гаррі на тлі ворожнечі в королівській родині.
Вас також може зацікавити:
- Ротару врятувала з окупації рідних відомої співачки: "Все засипано бомбами"
- "Наїхала Софія Михайлівна": Ротару врятувала кар'єру відомого співака
- Випливла правда про війну між Ротару та Пугачовою: "Твердо стояла"
Про особу: Ауріка Ротару
Ауріка Ротару – українська співачка, народна артистка України, молодша сестра Софії Ротару.
Співочу діяльність розпочала у Чернівецькій філармонії, де виконувала соло разом із сестрою Лідією в ансамблі "Черемош", гастролювала по всій Україні.
Продовжила творчу діяльність у Вінницькій, потім у Кримській філармонії. Гастролювала зі своєю сестрою Софією Ротару. Брала участь у фестивалях: "Кримські зірки" (Ялта), "Київська весна" (Київ), "Білі ночі" (Петербург), "Ширше коло", "Пісня року" (Москва, Київ).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред