На Україну летіло майже півтисячі цілей: Зеленський назвав головну мішень для РФ

Президент закликав Європу до негайного виробництва ракет для ППО.

Зеленський розкрив наслідки атаки РФ

Ключові тези Зеленського:

Для комбінованого удару по Україні РФ використала близько 430 дронів і 68 ракет

Основною ціллю була енергетична інфраструктура Київщини

Загинуло 4 людини, багато поранених

У ніч на 14 березня Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши сотні дронів та десятки ракет. Головною ціллю агресора стала енергетична інфраструктура Київського регіону. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За ловами глави держави, наразі у Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях триває ліквідація наслідків атаки. До робіт залучені всі відповідні служби.

"Основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є, на жаль, також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Станом на цей час відомо про чотирьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Багато поранених, і люди ще звертаються до медичних працівників", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що за ніч ворог застосував близько 430 дронів та 68 ракет, серед яких 13 були балістичними. Українська система ППО збила 58 ракет. Зеленський підкреслив, що щоденна потреба в системах протиповітряної оборони та ракетах для них є критичною, а домовленості щодо їх постачання та збільшення виробництва мають виконуватися якнайшвидше.

"Наші домовленості для збільшення виробництва ракет ППО - це критичний напрям, і на цьому напрямі потрібно 100 відсотків уваги. Росія буде намагатись скористатися війною на Близькому Сході, щоб зруйнувати більше тут, у Європі, в Україні. Саме тому потрібно свідомо ставитися до реального рівня загрози й готуватися відповідно", - заявив він.

Зеленський додав, Україна та європейські партнери мають спільно розвивати виробництво ракет для ППО, особливо проти балістики. За його словами, потрібно виробляти й всі інші необхідні системи, які "дозволять реально захищати життя, що б не відбувалося в будь-якій іншій частині світу".

Якими ракетами РФ обстрілює Україну

РФ модернізувала ракети Х-101 - що відомо Як писав Главред, Росія змінює тактику застосування крилатих ракет Х-101, готуючись запускати їх із наземних пускових платформ замість авіаційних бомбардувальників. За даними моніторингових каналів, до кінця 2025 року російські інженери завершили розробку таких платформ, а нова модифікація ракети отримала позначення "Х-101П". Конструкція пускової установки нагадує розгінний блок на рельсових направляючих і ворог найближчим часом планує розпочати випробування цього способу запуску. Для українських сил ППО виявлення пусків із наземних платформ буде дещо складнішим, ніж звичайний виліт бомбардувальників. Проте експерти зазначають, що нова тактика не створює критичної загрози.

Атака РФ по Україні 14 березня - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія 14 березня здійснила комбіновану атаку на Україну дронами, балістикою та крилатими ракетами. Також повідомляли про зліт МіГ-31К з "Кинжалами".

Під удари потрапили Київська, Запорізька та Сумська області. На Київщині поранено 15 людей, троє у важкому стані, двоє оперуються, загинуло 4 особи. Основною метою атак були Трипільська ТЕС та підстанція в Наливайківці.

Ворог застосував майже 500 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона України збила або подавила 58 ракет та 402 безпілотники.

Крім цього, на Харківщині російський дрон поцілив у приміський поїзд. Машиніст і його помічник отримали поранення, тепловоз пошкоджено.

Про джерело: Офіс президента України Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

