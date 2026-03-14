Меган "промила мозок" Гаррі: королева різко висловилася на адресу "невістки"

Королева Камілла розповіла своїй подрузі, що Меган Маркл "промила мозок" принцу Гаррі.

Королева Камілла різко висловилася на адресу Меган Маркл

Згідно з сенсаційною новою книгою, королева Камілла в приватному порядку розповіла подрузі, що Меган Маркл "промила мізки" принцу Гаррі на тлі ворожнечі в королівській родині.

Як пише видання Page Six, автор Том Боуер стверджує, що це зауваження пролунало на тлі загострення відносин між Сассексами та іншими членами королівської сім'ї незабаром після їхнього пишного весілля в каплиці Святого Георгія у 2018 році.

За гламурним весіллям у Віндзорі послідував медовий місяць на Середземномор'ї, але за стінами палацу медовий місяць уже закінчився. За словами Боуера, чия нова книга публікується частинами в The Times, ситуація загострилася незабаром після повернення молодят до Великої Британії.

Повідомляється, що напружена конфронтація між Гаррі та його старшим братом принцом Вільямом вийшла з-під контролю, і Маркл різко відреагувала на свого зятя під час конфлікту.

"Якщо не заперечуєш, забери палець з мого обличчя", — нібито відповіла актриса з серіалу "Форс-мажори" Вільяму під час цієї бурхливої суперечки, як стверджує Боуер. Потім королева Камілла, як повідомляється, висловила подрузі свою непохитну думку: Маркл "промила мізки" Гаррі.

За словами Боуера, який посилається на джерела, Вільям уже попередив свого молодшого брата, що бурхливий роман розвивається надто швидко.

"Все сталося занадто швидко", — нібито сказав він Гаррі про стосунки з Маркл. Тим часом Кейт Міддлтон, принцеса Уельська, нібито поділяла ті самі побоювання, вважаючи, що Гаррі може бути вразливим до впливу Маркл.

Боуер також стверджує, що герцог і герцогиня Сассекські відчували приховану образу через своє місце в королівській ієрархії — їм судилося назавжди залишитися "запасними", а не спадкоємцями.

За словами автора, Гаррі врешті-решт "став одержимий жагою помсти".

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).

