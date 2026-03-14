РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: під завалами людина, деталі

Відомо, що екстрені служби вже виїхали на місце події.

https://glavred.net/ukraine/rf-nanesla-udar-po-zhilomu-kvartalu-zaporozhya-pod-zavalami-mozhet-nahoditsya-chelovek-10748969.html Посилання скопійоване

Удар РФ по Запоріжжі

Коротко:

Росіяни атакували житловий квартал Запоріжжя

Пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа

Одна людина загинула, ще 10 - поранені

Вдень 14 березня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапив багатоквартирний будинок, під завалами може знаходитися жінка. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Екстрені служби виїхали на місце події", - йдеться у повідомленні.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Він додав, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя вже зросла до 7 людей, одна людина загинула.

"Одна жінка у тяжкому стані, стан інших медики оцінюють як середній. Попередньо, одна жінка перебуває під завалами", - наголосив Федоров.

Наслідки атаки по Запоріжжю - відео:

Пізніше начальник ОВА додав, що поранену жінку дістали з-під завалів. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Крім того, стало відомо, що під завалами перебували двоє людей.

"Тільки що їх було деблоковано екстреними службами. Зараз пораненим надається медична допомога", - підкреслив Федоров.

Наразі відомо про 10 поранених. Серед них 17-річний хлопець. Його стан важкий.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 березня країна-агресорка РФ вчергове завдала масованого удару по Україні із застосуванням різних видів озброєння. Під обстріл потрапила, зокрема, Київщина. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення.

Росія також атакувала дронами та ракетами Запоріжжя, Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину та інші регіони. Зокрема, армія РФ цілеспрямовано атакувала об’єкти залізниці. Російський безпілотник влучив у приміський поїзд на Харківщині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною ціллю агресора під час атаки стала енергетична інфраструктура Київського регіону. Наразі у Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях триває ліквідація наслідків атаки. До робіт залучені всі відповідні служби.

Читайте також:

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред