"Загинуть мільйони росіян": у Трампа попередили про тяжкі наслідки для РФ

Якщо під час війни буде застосовано ядерну зброю, жертв стане ще більше.
Про це в ефірі "Еспресо" заявив пастор-євангеліст, духовний радник американського президента Марк Бернс.
За його словами, Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю, і тоді загинуть мільйони росіян, підкреслив проповідник, додавши, що Москва у відповідь може націлити ракети на США, і тоді загинуть американці.
"Саме такого сценарію ми намагаємося не допустити", — зазначив пастор.
Він пояснив, що Сполучені Штати продовжуватимуть атакувати Іран, доки Тегеран не буде позбавлений усіх можливостей для створення ядерної зброї.
"Зараз ми завдаємо ударів по Ірану і будемо продовжувати їх, поки вони не капітулюють і поки не буде знищено кожну частинку урану, придатного для створення ядерної бомби. Ми будемо продовжувати ці атаки, поки ця можливість не буде повністю ліквідована і вони не відмовляться від будь-яких намірів створювати ядерну зброю", — додав Бернс.
Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертирував з армії, повідомив, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські ядерні сили були приведені в повну бойову готовність.
Напередодні, як писав Главред, Путін ухвалив нову ядерну доктрину, яка передбачає, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ або Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету або територіальній цілісності.
Раніше також, на тлі постійного ядерного шантажу з боку Кремля, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про загрози застосування ядерної зброї.
Про персону: Марк Бернс
Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.
