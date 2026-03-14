"Загинуть мільйони росіян": у Трампа попередили про тяжкі наслідки для РФ

Олексій Тесля
14 березня 2026, 18:24
Марк Бернс не виключає, що Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю у відповідь.
У США висловили важливе застереження на адресу РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, uk.wikipedia.org, скріншот із відео

Якщо під час війни буде застосовано ядерну зброю, жертв стане ще більше.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив пастор-євангеліст, духовний радник американського президента Марк Бернс.

За його словами, Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю, і тоді загинуть мільйони росіян, підкреслив проповідник, додавши, що Москва у відповідь може націлити ракети на США, і тоді загинуть американці.

"Саме такого сценарію ми намагаємося не допустити", — зазначив пастор.

Він пояснив, що Сполучені Штати продовжуватимуть атакувати Іран, доки Тегеран не буде позбавлений усіх можливостей для створення ядерної зброї.

"Зараз ми завдаємо ударів по Ірану і будемо продовжувати їх, поки вони не капітулюють і поки не буде знищено кожну частинку урану, придатного для створення ядерної бомби. Ми будемо продовжувати ці атаки, поки ця можливість не буде повністю ліквідована і вони не відмовляться від будь-яких намірів створювати ядерну зброю", — додав Бернс.

Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертирував з армії, повідомив, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські ядерні сили були приведені в повну бойову готовність.

Напередодні, як писав Главред, Путін ухвалив нову ядерну доктрину, яка передбачає, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ або Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету або територіальній цілісності.

Раніше також, на тлі постійного ядерного шантажу з боку Кремля, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про загрози застосування ядерної зброї.

Про персону: Марк Бернс

Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.

Зеленський розповів про відносини з Трампом та назвав свого "справжнього друга"

Реклама

