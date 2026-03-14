"Загинуть мільйони росіян": у Трампа попередили про тяжкі наслідки для РФ

Марк Бернс не виключає, що Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю у відповідь.

https://glavred.net/world/pogibnut-milliony-rossiyan-u-trampa-predupredili-o-tyazhelyh-posledstviyah-dlya-rf-10748990.html Посилання скопійоване

У США висловили важливе застереження на адресу РФ

Важливо:

У США попередили, коли будуть змушені застосувати свою ядерну зброю

Сполучені Штати продовжуватимуть атакувати Іран

Якщо під час війни буде застосовано ядерну зброю, жертв стане ще більше.

Про це в ефірі "Еспресо" заявив пастор-євангеліст, духовний радник американського президента Марк Бернс.

відео дня

За його словами, Сполучені Штати будуть змушені застосувати свою ядерну зброю, і тоді загинуть мільйони росіян, підкреслив проповідник, додавши, що Москва у відповідь може націлити ракети на США, і тоді загинуть американці.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

"Саме такого сценарію ми намагаємося не допустити", — зазначив пастор.

Він пояснив, що Сполучені Штати продовжуватимуть атакувати Іран, доки Тегеран не буде позбавлений усіх можливостей для створення ядерної зброї.

"Зараз ми завдаємо ударів по Ірану і будемо продовжувати їх, поки вони не капітулюють і поки не буде знищено кожну частинку урану, придатного для створення ядерної бомби. Ми будемо продовжувати ці атаки, поки ця можливість не буде повністю ліквідована і вони не відмовляться від будь-яких намірів створювати ядерну зброю", — додав Бернс.

/ Главред

Нагадаємо, колишній офіцер російських ядерних сил, який дезертирував з армії, повідомив, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російські ядерні сили були приведені в повну бойову готовність.

Напередодні, як писав Главред, Путін ухвалив нову ядерну доктрину, яка передбачає, що Москва може розглянути можливість ядерного удару у відповідь на напад на РФ або Білорусь через критичну загрозу їхньому суверенітету або територіальній цілісності.

Раніше також, на тлі постійного ядерного шантажу з боку Кремля, президент України Володимир Зеленський заявив, що тільки дурні не бояться, коли йдеться про загрози застосування ядерної зброї.

Про персону: Марк Бернс Американський євангельський служитель, телеєвангеліст і політик, який є пастором Harvest Praise & Worship Center у Південній Кароліні. Він був раннім прихильником Дональда Трампа під час президентських виборів у Сполучених Штатах 2016 року, а до 2023 року був членом правління організації Пастори за Трампа. Співзасновник телевізійної мережі NOW.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред