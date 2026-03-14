Переможець "МастерШеф" повідомив, що йде воювати

Олександр Зубко повідомив, що приєднався до лав ЗСУ.

Переможець "МайстерШеф" вирушив на фронт

Переможець кулінарного шоу"МайстерШеф-16"— кондитер Олександр Зубко повідомив, що зник із соціальних мереж не просто так. Він вступив до лав ЗСУ.

Про це переможець проекту повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі, час розповісти, куди я зник. Після фіналу "МайстерШеф", який ви бачили на телеекранах, у моєму житті відбулися великі зміни. Я вступив до лав ЗСУ", — написав талановитий кулінар.

Олександр Зубко виграв 16 сезон проекту

За його словами, він пройшов військові навчання. "Для мене це був зовсім новий досвід. Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але, незважаючи ні на що, я тут. Дякую кожному, хто весь час писав слова підтримки. Вона дуже важлива. Слава Україні!" - написав він.

Переможець "МайстерШеф" поповнив лави ЗСУ

У коментарі долучилася суддя шоу Ольга Мартиновська. Вона написала: "Сашо, ми пишаємося тобою! Дякуємо! І завжди чекаємо вдома! Дякуємо!".

Зазначимо, раніше стало відомо про те, що, захищаючи Україну на фронті, загинув постановник улюбленого мільйонами українців шоу Юрій Мігашко.

Про шоу: МайстерШеф МайстерШеф — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проекту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

