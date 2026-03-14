Тепло, але з характером: коли Львівську область розігріє до +17°

Антициклон принесе на Львівщину сонце та сильний вітер.

Прогноз погоди на Львівщині на 15 березня

Ви дізнаєтеся:

Якою погода буде на Львівщині 15 березня

Чи будуть опади в області цього дня

Якою буде температура повітря вночі та вдень

У неділю, 15 березня, погоду на Львівщині визначатиме південно-західна периферія антициклону над Східноєвропейською рівниною. В регіоні збережеться тепла та суха погода. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У Львівській області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде південно-східного напрямку, поривчастий - зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура вночі по області коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла, а в гірських районах стовпчики термометрів можуть опуститися до 5° морозу. Вдень повітря прогріється до комфортних 12-17° тепла.

Погода у Львові 15 березня

У Львові неділя також мине без опадів, з мінливою хмарністю. У нічні години температура становитиме 0-2° тепла. Вдень у місті пануватиме приємне весняне тепло, оскільки повітря прогріється до 13-15° тепла.

Погода на Львівщині / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода на вихідних - прогноз Діденко

В Україні 14-15 березня очікується суха та сонячна погода, однак температура повітря буде дещо нижчою, ніж у попередні дні, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, вдень температура становитиме +9…+12°, а на заході та півдні буде тепліше - +12…+17°. Уночі та вранці прогнозують від -1 до +5°. Вітер південно-східний, поривчастий, місцями зі штормовими поривами.

У Києві на вихідних буде сонячно та без опадів. Уночі температура становитиме +2…+5°, удень - +10…+12°. Надалі в Україні очікується поступове зниження температури повітря.

Як повідомляв Главред, 15 березня на Рівненщині прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура вночі становитиме від -2 до +3°, вдень - +10…+15°.

Також 14-15 березня, у Харкові очікується невелика хмарність без опадів. У неділю температура вночі становитиме від 1° тепла до 4° морозу, вдень - 10-15° тепла.

В Одесі та області з 14 по 18 березня погоду визначатиме антициклон Konrad. На вихідних очікується тепла сонячна погода, а з 16 березня можливі хмари, невеликий дощ і поступове зниження температури.

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

