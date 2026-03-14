Росія вдарила по пасажирському поїзду на Харківщині - що відомо

У ніч на 14 березня Росія атакувала дронами та ракетами столицю й Київщину, Запоріжжя, Сумщину, Дніпропетровщину, Харківщину та інші регіони. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення й міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"На жаль, є загиблі. Щирі співчуття родинам загиблих у Київській області", - написав міністр.
Окрім цивільної інфраструктури, армія РФ цілеспрямовано атакувала об’єкти залізниці. Російський безпілотник влучив у приміський поїзд на Харківщині.
"Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення - медики надали їм необхідну допомогу на місці", - розповів Кулеба.
Також було пошкоджено тепловоз, який використовувався для руху через знеструмлення контактної мережі. Як зауважив Кулеба, напередодні вночі ворог вдарив дроном по території станції у Криворізькому районі.
"Пошкоджено локомотив. Локомотивна бригада була завчасно евакуйована - без постраждалих. Попри удари, евакуації пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди Укрзалізниці продовжують рух", - додав він.
