Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Накинули мішок на голову і везли на зйомки: Карпачов розповів про скандал на "Супермамі"

Олена Кюпелі
14 березня 2026, 12:23
Дмитро Карпачов повідомив, що долучиться до глобальної кампанії з вакцинації проти тупості.
Дмитро Капралов розповів про ситуацію на проекті
Дмитро Карпачов розповів про ситуацію на проєкті

Коротко:

  • Хто розповів про "мішок на голову"
  • Що заявив сам ведучий

Популярний український психолог і ведучий проекту "Супермама" Дмитро Карпачов, в якому в "материнстві" змагаються українки з різних міст, прокоментував великий скандал, пов'язаний з проектом.

Якась дівчина на ім'я Діана на відео розповіла, що коли береш участь у проекті, дівчат-учасниць садять в автобус, надягають їм на очі пов'язки і навіть мішки, щоб ті нібито не бачили дорогу до студії.

відео дня

"Все настільки засекречено, щоб дівчата навіть дорогу до студії не бачили", — каже вона.

Скандал на шоу
Скандал на проекті "Супермама"

На своїй сторінці в Instagram Карпачов зробив репост цього відео і повідомив, що через це відео від нього почали відвертатися шанувальники та підписники.

"Тільки ось Діана ніколи не брала і не бере участі в проекті "Супермама", - каже він.

Скандал на шоу
Скандал на проекті "Супермама"

Виявилося, що таким відео дівчина на ім'я Діана вирішила провести шахрайський збір коштів і використала у своїй "схемі" відомого психолога. Вона обіцяла показати якихось "мам", як тільки буде зібрана необхідна сума.

"Найбільше мене засмучує, що люди вірять у цю нісенітницю, розчаровуються в мені, переказують гроші шахраям", - каже психолог.

Сам Карпачов іронічно додав, що тепер вирішив приєднатися до "глобальної кампанії з вакцинації від тупості".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Дмитро Карпачов

Дмитро Карпачов — популярний український психолог, телеведучий та експерт з питань виховання дітей. Здобув широку популярність як ведучий соціально-психологічних реаліті-шоу на каналі СТБ, зокрема проектів "Супермама", "Кохана, ми вбиваємо дітей" та "Детектор брехні".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти