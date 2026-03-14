Накинули мішок на голову і везли на зйомки: Карпачов розповів про скандал на "Супермамі"

Популярний український психолог і ведучий проекту "Супермама" Дмитро Карпачов, в якому в "материнстві" змагаються українки з різних міст, прокоментував великий скандал, пов'язаний з проектом.
Якась дівчина на ім'я Діана на відео розповіла, що коли береш участь у проекті, дівчат-учасниць садять в автобус, надягають їм на очі пов'язки і навіть мішки, щоб ті нібито не бачили дорогу до студії.
"Все настільки засекречено, щоб дівчата навіть дорогу до студії не бачили", — каже вона.
На своїй сторінці в Instagram Карпачов зробив репост цього відео і повідомив, що через це відео від нього почали відвертатися шанувальники та підписники.
"Тільки ось Діана ніколи не брала і не бере участі в проекті "Супермама", - каже він.
Виявилося, що таким відео дівчина на ім'я Діана вирішила провести шахрайський збір коштів і використала у своїй "схемі" відомого психолога. Вона обіцяла показати якихось "мам", як тільки буде зібрана необхідна сума.
"Найбільше мене засмучує, що люди вірять у цю нісенітницю, розчаровуються в мені, переказують гроші шахраям", - каже психолог.
Сам Карпачов іронічно додав, що тепер вирішив приєднатися до "глобальної кампанії з вакцинації від тупості".
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Про особу: Дмитро Карпачов
Дмитро Карпачов — популярний український психолог, телеведучий та експерт з питань виховання дітей. Здобув широку популярність як ведучий соціально-психологічних реаліті-шоу на каналі СТБ, зокрема проектів "Супермама", "Кохана, ми вбиваємо дітей" та "Детектор брехні".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред