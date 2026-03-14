Накинули мішок на голову і везли на зйомки: Карпачов розповів про скандал на "Супермамі"

Дмитро Карпачов повідомив, що долучиться до глобальної кампанії з вакцинації проти тупості.

Дмитро Карпачов розповів про ситуацію на проєкті

Популярний український психолог і ведучий проекту "Супермама" Дмитро Карпачов, в якому в "материнстві" змагаються українки з різних міст, прокоментував великий скандал, пов'язаний з проектом.

Якась дівчина на ім'я Діана на відео розповіла, що коли береш участь у проекті, дівчат-учасниць садять в автобус, надягають їм на очі пов'язки і навіть мішки, щоб ті нібито не бачили дорогу до студії.

"Все настільки засекречено, щоб дівчата навіть дорогу до студії не бачили", — каже вона.

На своїй сторінці в Instagram Карпачов зробив репост цього відео і повідомив, що через це відео від нього почали відвертатися шанувальники та підписники.

"Тільки ось Діана ніколи не брала і не бере участі в проекті "Супермама", - каже він.

Виявилося, що таким відео дівчина на ім'я Діана вирішила провести шахрайський збір коштів і використала у своїй "схемі" відомого психолога. Вона обіцяла показати якихось "мам", як тільки буде зібрана необхідна сума.

"Найбільше мене засмучує, що люди вірять у цю нісенітницю, розчаровуються в мені, переказують гроші шахраям", - каже психолог.

Сам Карпачов іронічно додав, що тепер вирішив приєднатися до "глобальної кампанії з вакцинації від тупості".

Раніше Главред повідомляв, що Кейт Міддлтон розповіла про зміну способу життя, яку вона внесла після того, як їй поставили діагноз "рак".

Раніше також королева Камілла в приватному порядку розповіла подрузі, що Меган Маркл "промила мізки" принцу Гаррі на тлі ворожнечі в королівській родині.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Дмитро Карпачов Дмитро Карпачов — популярний український психолог, телеведучий та експерт з питань виховання дітей. Здобув широку популярність як ведучий соціально-психологічних реаліті-шоу на каналі СТБ, зокрема проектів "Супермама", "Кохана, ми вбиваємо дітей" та "Детектор брехні".

