Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові - що відомо

Юрій Берендій
25 січня 2026, 15:44
Російські окупаційні війська 25 січня атакували Харків ударним дроном - ціллю ворога стала житлова багатоповерхівка, повідомив мер міста Терехов.
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, depositphotos.com.ua

Сьогодні, 25 січня, російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Терехов уточнив, що за оновленими даними Ситуаційного центру РФ вдарила дроном по багатоповерховому житловому будинку біля торговельного центру. Раніше він інформував про влучання ворожого дрона безпосередньо в ТЦ у Салтівському районі міста.

"В результаті ворожого удару по багатоповерхівці є постраждалі", - повідомив Терехов.

Водночас, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Київському районі Харкова зафіксовано удар ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці. У будинку вибито вікна, за попередніми даними, постраждала одна людина.

Шахед / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами президента Володимира Зеленського, лише протягом останнього тижня Росія застосувала проти України понад 1700 ударних безпілотників, більш як 1380 керованих авіабомб і 69 ракет різних типів.

Російська армія нарощує далекобійні атаки по об’єктах української енергетики, намагаючись штучно фрагментувати єдину енергосистему країни на ізольовані частини. Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни.

У ніч на 25 січня російські дрони завдали ударів по Харкову, внаслідок чого влучання зафіксували у двох районах міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

14:08

Дрова, що не гріють: лісник пояснив, які з них не підходять для опалення

