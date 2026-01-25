Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові - що відомо

Російські окупаційні війська 25 січня атакували Харків ударним дроном - ціллю ворога стала житлова багатоповерхівка, повідомив мер міста Терехов.

Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Харкові / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, depositphotos.com.ua

Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові

Мер Харкова повідомив про поранених внаслідок атаки

Сьогодні, 25 січня, російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці в Харкові. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Терехов уточнив, що за оновленими даними Ситуаційного центру РФ вдарила дроном по багатоповерховому житловому будинку біля торговельного центру. Раніше він інформував про влучання ворожого дрона безпосередньо в ТЦ у Салтівському районі міста.

"В результаті ворожого удару по багатоповерхівці є постраждалі", - повідомив Терехов.

Водночас, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Київському районі Харкова зафіксовано удар ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці. У будинку вибито вікна, за попередніми даними, постраждала одна людина.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами президента Володимира Зеленського, лише протягом останнього тижня Росія застосувала проти України понад 1700 ударних безпілотників, більш як 1380 керованих авіабомб і 69 ракет різних типів.

Російська армія нарощує далекобійні атаки по об’єктах української енергетики, намагаючись штучно фрагментувати єдину енергосистему країни на ізольовані частини. Про це йдеться в останньому звіті Інституту вивчення війни.

У ніч на 25 січня російські дрони завдали ударів по Харкову, внаслідок чого влучання зафіксували у двох районах міста, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

