Молодий чоловік випив напередодні пива і більше не прокинувся.

https://glavred.net/stars/v-rossii-skonchalsya-28-letniy-populyarnyy-repper-prichina-smerti-10748855.html Посилання скопійоване

У Росії помер молодий артист

Коротко:

Що сталося з музикантом

Чим він прославився

У терористичній Росії повідомили про смерть популярного молодого репера -DopeVvs.

Як пишуть пропагандисти, молодий чоловік помер від інсульту. Про це повідомило кілька джерел, але офіційно інформація ще не підтверджена. Рідні Влада зараз займаються організацією похорону.

відео дня

Деякі ЗМІ пишуть, що артист напередодні випив келих пива, у нього пішла кров з носа. Після цього він заснув і більше не прокинувся.

РосЗМІ додають, що DopeVvs раніше входив до об'єднання Benzo Gang, а потім пішов у сольне плавання. За останній місяць на "Яндекс Музиці" у нього набралося майже 30 тисяч прослуховувань.

Артист записував треки з Big Baby Tape, Boulevard Depo, i61, Yasmi, Kudokushi, Молодим Платоном, Молодим Калугою та багатьма іншими хіп-хоп виконавцями.

Свою останню роботу DopeVvs представив у 2025-му — це був альбом Still Alive, у якому було всього п'ять треків. Шанувальники особливо відзначали такі композиції, як "Горячо" та "Живими".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: DopeVvs DopeVvs — російський репер Владислав Кобзєв, відомий під псевдонімом DopeVv. Колишній учасник гурту Benzo Gang. Помер у віці 29 років від інсульту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред