На Рівненщині різко зміниться погода: прогноз на 15 березня

Температура повітря на Рівненщині підніметься до +15 градусів.

Якою буде погода в Рівному в неділю

Коли температура повітря підвищиться до +15 градусів

Яку температуру повітря очікувати вночі

У неділю, 15 березня, на Рівненщині очікується мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків, опадів не передбачається. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, удень очікується від +10 до +15 градусів. У Рівному вночі синоптики прогнозують близько 0°, а вдень а вдень стовпчики термометра показуватимуть від +12 до +14°.

Вітер буде південно-східний, поривчастий, зі швидкістю 7-12 м/с.

Як повідомляв Главред, найближчими вихідними, 14-15 березня, в Україні очікується суха та сонячна погода, проте температура стане прохолоднішою, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Вдень стовпчики термометрів покажуть +9…+12°С, на заході та півдні - до +17°С.

Також 14 березня на Тернопільщині буде ясна, але вітряна погода. Температура вночі становитиме -1…+4°C, вдень +12…+17°C.

Крім цього, на вихідних у Харкові очікується невелика хмарність, без опадів. За даними Sinoptik, вдень буде ясно, +10…+11° тепла.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

