'Це дійсно рідко трапляється': Ігнат розповів про особливий успіх України

Речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що удар РФ відбивали винищувачі F-16, зенітники, дрони-перехоплювачі та системи ППО Patriot.

Ігнат розповів про успіхи ППО

Ключові тези Ігната:

14 березня РФ випустила близько 500 ракет і дронів по Україні

Українська ППО знищила всі крилаті ракети

Використовувалися системи Patriot, F-16 та дрони-перехоплювачі

Під час масованої атаки вночі 14 березня РФ застосувала близько 500 ракет і БПЛА. Українські сили ППО знищили усі крилаті ракети, випущені ворогом. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні був черговий масований удар. Близько 500 засобів повітряного нападу. Тут були у нас ракети, які атакують по балістичній траєкторії. Це "Іскандер-М" або ж С-400, а також дві протикорабельні ракети "Циркон", - розповів він.

За його словами, по ворожих цілях працювали системи ППО Patriot та винищувачі F-16. Ефективну роботу продемонстрували зенітники 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади.

"Таким чином, вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як Х-101 або ж "Калібр", вдається перехопити", - наголосив Ігнат.

Речник зауважив, що більшу частину крилатих ракет знищили саме пілоти F-16, а екіпажі дронів-перехоплювачів збили значну частину ударних БПЛА.

"Значну частину ударних дронів вдалося перехопити саме цим інноваційним... Не скажу, що він вже інноваційний, тому що вже весь світ цікавиться цим способом збиття, перехоплення ударних БПЛА", - додав Ігнат.

.

Масована атака по Україні 14 березня - головне

Як повідомляв Главред, 14 березня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну дронами, балістикою та крилатими ракетами. Під удари потрапили Київська, Запорізька та Сумська області.

На Київщині поранено 15 людей, троє перебувають у важкому стані. Також загинуло 4 особи.

За даними Повітряних сил, ворог застосував майже 500 засобів повітряного нападу. ППО України збила або подавила 58 ракет і 402 безпілотники.

Президент України повідомив, що основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але також є влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Зеленський додав, Україна та європейські партнери мають спільно розвивати виробництво ракет для ППО, особливо проти балістики.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

