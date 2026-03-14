"Ще одного героя забрала страшна війна": на війні загинув син генерала СБУ

Під Куп'янськом загинув офіцер відділення безпілотних авіаційних комплексів 138-го Центру спеціального призначення ВСП ЗСУ, старший лейтенант Микита "Дос" Доценко. Про це написав у соцмережі Х колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.
За його словами, з захисником попрощалися в Києві.
"Ще одного героя забрала страшна війна. Мій товариш, генерал СБУ Данило Доценко, втратив на війні єдиного сина. З Данилом ми разом розвивали кримську кримінальну юстицію на материку після окупації півострова, а в 2022 році в один день разом стали на захист країни у складі Сил ТрО", — написав Мамедов.
Він розповів, що Микита Доценко, як і його батько, пішов захищати Україну добровольцем. На той момент йому було 22 роки. А два тижні тому "Дос" загинув під Куп'янськом.
"Знаю, наскільки Данило пишався сином і як завжди його підтримував. Мої щирі співчуття, пане Генерале. Це зразкова українська родина, для якої служіння державі, честь і любов до Батьківщини – не слова, а життєвий шлях. І це справді велика втрата. Світла пам'ять Микиті", – додав Мамедов.
П'ятий президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook підтвердив , що загинув саме син генерала СБУ Доценка. Він опублікував у соцмережах повідомлення зі співчуттями. З допису стало відомо, що Микита Доценко загинув через влучання російського КАБа під Куп'янськом.
Митрополит Переяславський і Вишневський зазначив у Facebook, що з Микитою Доценком попрощалися у Спасо-Преображенському соборі Києва 12 березня. Йому назавжди залишиться 24 роки.
Масована атака на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, 14 березня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні та крилаті ракети. Під удари потрапили Київська, Запорізька, Сумська та інші області.
У Київській області поранено 15 осіб, троє з них у важкому стані, двоє перебувають на операції, загинули 4 людини. Основною метою атак були енергетичні об'єкти.
Російські окупанти застосували майже 500 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона України збила або придушила 58 ракет і 402 безпілотники.
Крім того, у Харківській області російський дрон влучив у приміський поїзд. Машиніст і його помічник отримали поранення, пасажири не постраждали.
- "Ціною життя": загинув Герой України, комбриг 39-ї бригади тактичної авіації Довгач
- Багато загиблих і поранених: РФ скинула бомби на центр Слов'янська
- Під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко
