У Києві та Одесі потужні вибухи після атаки дронів: названо місця 'прильотів'

Увечері 27 січня Одеса опинилася під ударом російських безпілотників. У різних районах міста мешканці чули потужні вибухи, пов'язані з роботою протиповітряної оборони.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи дронів з боку Чорного моря.
Зазначалося, що БПЛА спочатку прямували в напрямку Чорноморська, потім безпосередньо до Одеси. За даними моніторингових каналів, на місто могли летіти не менше чотирнадцяти ворожих БПЛА.
Під час відбиття атаки сталося загоряння на території православного монастиря в Київському районі.
Інформацію про це підтвердив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, зазначивши, що ударний безпілотник потрапив в межі монастирського комплексу, що і стало причиною пожежі.
Вибухи у Києві
Пізніше з'явилося попередження про атаку дронів на Київ. Столицю ворожі БпЛА атакували одразу з кількох напрямків.
Моніторингові ресурси повідомили про роботу сил ППО щодо російських безпілотників. Також уточнювалося, що уламки збитих дронів упали на проїжджу частину у Києві.
Загроза масштабної атаки: що відомо на даний момент
Країна-агресор Росія, за наявною інформацією, наближається до фінальної стадії підготовки великого ракетно-дронового удару по Україні. Цілі для обстрілу вже визначені, а саму атаку очікують ближче до вихідних або на початку наступного тижня. Передбачається, що основними об'єктами стануть елементи енергетичної та газової інфраструктури країни.
