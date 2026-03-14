Температура впаде: сильний вітер принесе на Тернопільщину похолодання

Марія Николишин
14 березня 2026, 18:04
Через сильні пориви вітру оголошено перший рівень небезпечності.
Температура впаде: сильний вітер принесе на Тернопільщину похолодання
Прогноз погоди в Тернопільській області / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні
  • Коли сильний вітер стихне

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде ясною, але очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 15 березня

За словами синоптиків, у неділю на Тернопільщині вітер буде південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, вдень прогнозується +10…+15 градусів.

У місті Тернопіль вночі очікується 0…+2 градуси, вдень температура підніметься до +10…+12 градусів.

Також 15 березня по всій Тернопільській області оголошено перший рівень небезпечності (жовтий) через сильні пориви вітру.

Погода в Тернополі 16 березня

У понеділок на Тернопільщині буде ясно. Вітер трохи послабиться та буде південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від -2 до +3 градусів, вдень прогнозується +10…+15 градусів.

Температура впаде: сильний вітер принесе на Тернопільщину похолодання
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, у неділю, 15 березня, погоду на Львівщині визначатиме південно-західна периферія антициклону над Східноєвропейською рівниною. В регіоні збережеться тепла та суха погода.

Водночас на Рівненщині очікується мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків, опадів не передбачається. Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, удень очікується від +10 до +15 градусів.

Також відомо, що в Одесі та області найближчими днями – з 14 по 18 березня – погодні умови визначатиме антициклон Konrad. Через це очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, поступове зниження денної температури повітря.

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський розповів про відносини з Трампом та назвав свого "справжнього друга"

Зеленський розповів про відносини з Трампом та назвав свого "справжнього друга"

19:07Політика
Росіяни опинилися в оточенні: Трегубов розповів про ситуацію під Куп’янськом

Росіяни опинилися в оточенні: Трегубов розповів про ситуацію під Куп’янськом

18:05Фронт
"Ще одного героя забрала страшна війна": на війні загинув син генерала СБУ

"Ще одного героя забрала страшна війна": на війні загинув син генерала СБУ

16:44Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тиждень неймовірної удачі: трьом знакам китайського зодіаку пощастить з 16 по 22 березня

Тиждень неймовірної удачі: трьом знакам китайського зодіаку пощастить з 16 по 22 березня

Період тріумфу вже близько: кому зі знаків зодіаку випаде рідкісна удача

Період тріумфу вже близько: кому зі знаків зодіаку випаде рідкісна удача

Гороскоп Таро на завтра, 15 березня: Близнюки — суперзірки, Овнам — заспокоїтися

Гороскоп Таро на завтра, 15 березня: Близнюки — суперзірки, Овнам — заспокоїтися

Гороскоп на завтра, 15 березня: Скорпіонам - непорозуміння, Овнам - успіх

Гороскоп на завтра, 15 березня: Скорпіонам - непорозуміння, Овнам - успіх

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні собаки з цуценям за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні собаки з цуценям за 45 с

Останні новини

20:28

У які дні не можна пекти паску: старовинні правила та прикмети

20:23

Як виглядали кордони України на карті тисячу років тому: несподіване відкриттяВідео

20:16

Блекаути в Україні: що було у 90-х і чому зараз ситуація складніша

19:57

Вже менше 10 гривень: в Україні несподівано подешевшав базовий продукт

19:52

Сівозміна на городі: що за чим потрібно садити для хорошого врожаюВідео

Росія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – СвітанРосія змінює цілі ударів і буде виносити вже не енергетику: що під загрозою – Світан
19:32

Це займе лічені хвилини: простий трюк зробить туалет ідеально чистим просто на очах

19:19

У віці 99 років померла популярна російська актриса

19:11

Таємниця Бенксі розкрита: ЗМІ назвали справжнє ім'я художника

19:10

Що не можна робити на Великдень: поради священників і важливі правила

Реклама
19:10

Що Путін "з великої щедрості" подарував Трампу: Світан назвав три країниПогляд

19:07

Зеленський розповів про відносини з Трампом та назвав свого "справжнього друга"Відео

18:24

"Загинуть мільйони росіян": у Трампа попередили про тяжкі наслідки для РФ

18:05

Росіяни опинилися в оточенні: Трегубов розповів про ситуацію під Куп’янськом

18:04

Температура впаде: сильний вітер принесе на Тернопільщину похолодання

17:39

Жінка купила старий будинок, налякавши друзів: через 13 років вони все зрозумілиВідео

17:31

Жінка завела цуценя чихуахуа, але з собакою сталися неймовірні зміни

16:44

"Ще одного героя забрала страшна війна": на війні загинув син генерала СБУ

16:32

РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: під завалами людина, деталіФотоВідео

16:28

Потужні удари ЗСУ: підірвано установку Іскандер, РЛС С-300 та значну кількість живої сили РФ

16:27

Ціни уже на 72% нижчі, ніж минулоріч: в Україні дешевшає популярний овоч

Реклама
16:17

Розчарувався в людях: чоловік 12 років жив у печері з вовкамиВідео

16:16

Переможець "МастерШеф" повідомив, що йде воювати

16:12

Мінус два кораблі РФ та удар по порту: деталі зухвалої операції ГУРФото

16:09

Чому не можна їхати на нейтралці: помилка, що веде до аварій

15:46

Три знаки зодіаку незабаром витягнуть щасливий квиток у житті - хто вони

15:19

Йдуть бої за звільнення територій: Сирський розповів про наступ ЗСУ на Півдні

15:13

Тепло, але з характером: коли Львівську область розігріє до +17°

14:57

"Україна втягнулася у війну": Іран пригрозив Києву ударами

14:55

Як сказати українською "предпочтительный": правильний варіант мало хто знає

14:27

Флірт у них у крові: астрологи назвали три найчарівніші знаки зодіаку

14:08

Що означає рибка на авто: правда, про яку мало хто знає

13:49

"Шахед" під час атаки РФ на Україну залетів до Молдови, у Кишиневі відреагували

13:46

Старий пес починає гавкати щовечора о 8-й годині: у чому причинаВідео

13:25

Порт "Кавказ", аеродром "Майкоп" і НПЗ уражено: пожежу в РФ видно з космосуВідео

13:25

Як миттєво вивести в'їдливий запах секонду з речей: топ-методи, які працюють

13:07

Розсада жовтіє та витягується: два прості розчини врятують рослини за кілька днівВідео

12:53

ВСУ громлять російські сили на передовій завдяки новій стратегії - The Telegraph

12:49

Смуток у команді Ротару: помела близька людина

12:38

На Рівненщині різко зміниться погода: прогноз на 15 березня

12:35

Кадр з вечірки налякав гостей: дівчата помітили на ньому "зайву" особу

Реклама
12:23

Накинули мішок на голову і везли на зйомки: Карпачов розповів про скандал на "Супермамі"

12:14

"Це дійсно рідко трапляється": Ігнат розповів про особливий успіх УкраїниВідео

12:04

Робота мрії згідно з гороскопом: яка професія підходить кожному знаку зодіаку

11:57

Таємниця відра на фаркопі: для чого воно було потрібно

11:52

Чому 15 березня не рекомендується гуляти в лісі: яке церковне свято

11:46

Як підвищити вартість будинку за тиждень при обмеженому бюджеті: порада експерта

10:54

ЗСУ зірвали наступ росіян на двох ключових напрямках: в ISW оцінили ситуацію

10:29

По два відра смородини з куща: як приготувати найкращу підгодівлю з трьох інгредієнтівВідео

10:21

На Україну летіло майже півтисячі цілей: Зеленський назвав головну мішень для РФФото

10:00

Іван Богдан — підприємець, співвласник компанії book.ua, екс-директор Yakaboo досьє

