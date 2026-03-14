Температура впаде: сильний вітер принесе на Тернопільщину похолодання

Через сильні пориви вітру оголошено перший рівень небезпечності.

Погода в Тернопільській області у найближчі два дні буде ясною, але очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Тернополі 15 березня

За словами синоптиків, у неділю на Тернопільщині вітер буде південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів, вдень прогнозується +10…+15 градусів.

У місті Тернопіль вночі очікується 0…+2 градуси, вдень температура підніметься до +10…+12 градусів.

Також 15 березня по всій Тернопільській області оголошено перший рівень небезпечності (жовтий) через сильні пориви вітру.

Погода в Тернополі 16 березня

У понеділок на Тернопільщині буде ясно. Вітер трохи послабиться та буде південно-східного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вночі буде в межах від -2 до +3 градусів, вдень прогнозується +10…+15 градусів.

Як повідомляв Главред, у неділю, 15 березня, погоду на Львівщині визначатиме південно-західна периферія антициклону над Східноєвропейською рівниною. В регіоні збережеться тепла та суха погода.

Водночас на Рівненщині очікується мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків, опадів не передбачається. Температура повітря по області вночі коливатиметься від -2 до +3 градусів, удень очікується від +10 до +15 градусів.

Також відомо, що в Одесі та області найближчими днями – з 14 по 18 березня – погодні умови визначатиме антициклон Konrad. Через це очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий дощ, поступове зниження денної температури повітря.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

