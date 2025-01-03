"Сьогодні ще був на роботі": внаслідок удару РФ по Чернігову загинув педагог

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РФ вдарила ракетами по Чернігову

Власлідок ворожого удару загинув доцент інституту Ушинського

У пʼятницю, 3 січня, Росія завдала потрійного ракетного удару по Чернігову. Внаслідок цієї атаки загинув доцент Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського Олексій Гальонка. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ректора інституту Анатолія Заліського.

Олексій Гальонка був кандидатом педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського.

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"На жаль, це правда. Мені подзвонила племінниця Олексія Анатолійовича Людмила Гальонка і сказала про це. Він сьогодні ще був на роботі. Кандидат педагогічних наук… Останнім часом працював на пів ставки", – підтвердив ректор інституту Анатолій Заліський.

Як повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура на своїй сторінці, у березні 2022 року в Олексія Гальонки згорів будинок.

"Після влучання російських снарядів у нього вщент згорів будинок, і останні роки він жив у пристосованому приміщенні", - написав Василь Білогура.

Відомо, що в 2022 році будинок доцента на 120 квадратів згорів за 40 хвилин до фундаменту.

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Узимку 2023 Олексій Анатолійович собі облаштував кімнату у хліві, зробив там ремонт. Він розповідав, що на будівництво нового будинку грошей не вистачило б.

"Що воно прилетіло, не знаю. Сиділи якраз у погребі. Сильно бахнуло. Вистиркнув голову — бачу, веранда горить. Виліз, стою, дивлюся, як дім палає. Розумів, що його вже не повернеш, не врятуєш. Дерев'яний, обкладений цеглою. Батьківський дім. Останні десять років мешкав сам.", – розповідав Олексій Гальонка виданню ЧеLine.

Педагог пригадував, що разом з будинком згоріла його домашня бібліотека.

"Жаль бібліотеку. Згоріло чотири тисячі томів: книжок, журналів, газет. Зберігав це все з 1968 року, зі школи. Наша інститутська бібліотека програвала. Колекція вишиванок, 40 штук. Сорочки в одному екземплярі. Картини. Але тепер про це можна тільки згадувати.", - розповідав доцент.

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Удари РФ по Україні - останні новини

У пʼятницю, 3 січня, у Чернігові прогриміла серія потужних вибухів. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підтвердив інформацію про вибухи. За словами Чернігівської МВА, на околицях міста нанесено груповий ракетний удар.

Згодом голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус написав, що ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Зафіксовано значні руйнування кількох будинків. Внаслідок ракетного удару є постраждалі та загиблий.

Крім того, як писав Главред, 3 січня в Україні у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Росія піднімала в повітря винищувач МіГ-31К. За даними моніторингових каналів, російський МіГ-31К здійснив зліт з аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.

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Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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