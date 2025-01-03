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Атака дронів: на Київщині загинула людина, серед поранених - 16-річний хлопець

Анна Ярославська
3 січня 2025, 07:59
268
Унаслідок атаки ворожих БПЛА в столичному регіоні є руйнування.
Атака безпілотників на Київ
Атака дронів на Київщину спричинила руйнування / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Київщину дронами
  • Одна людина загинула, ще четверо - дістали травм

У ніч на 3 січня російська окупаційна армія атакувала Київ та область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. На Київщині одна людина загинула, ще четверо - дістали травм. Про це повідомив в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник та пресслужба ДСНС.

Зокрема, на Броварщині від поранення уламками збитого ворожого дрона загинув водій вантажівки. Чоловік 1999 року народження помер на місці події.

відео дня

Унаслідок атаки ворожих БПЛА на Білоцерківщині пошкоджено 4 приватні житлові будинки та одну господарську споруду. В одному з будинків виникла пожежа - її ліквідували рятувальники о 05:02. Троє людей постраждали.

"У жінки 1957 року народження - гостра реакція на стрес. У хлопця 16 років - поріз. Він буде госпіталізований до дитячої лікарні. У його батька - різані рани ніг", - повідомив Калашник.

На Фастівщині через падіння уламків травмовано молоду жінку 2002 року народження.

Зараз їй надають медичну допомогу в районній лікарні.

  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС
  • Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025
    Наслідки дронової атаки РФ на Київщину 3 січня 2025 Фото: ДСНС

Атака дронів на Київ - останні новини

У ніч на 3 січня в Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. Згодом стало відомо, що у двох районах столиці впали уламки.

Було зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. Усі служби прямують на місце.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа в приватному будинку. Рятувальники загасили пожежу, інформація про постраждалих встановлюється.

Атака дронів: на Київщині загинула людина, серед поранених - 16-річний хлопець
Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Під час повітряної атаки 1 січня в Києві уламки дрона впали на житловий будинок на Печерську.

Як повідомляв Главред, загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали, зокрема дві вагітні жінки.

Унаслідок удару РФ по житловому будинку в центрі Києва загинув відомий учений-нейробіолог Ігор Зима, його дружина і кіт.

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